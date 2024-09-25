Автор: Надежда Сикорская, Женева, 25.09.2024.
Согласитесь, упоминание слов «швейцарский» и «дешевый» в одном предложении удивит каждого, кто имеет представление о жизни в нашей прекрасной стране. Давайте посмотрим, оправдано ли оно.|
Mentionner les mots « suisse » et « bon marché » dans la même phrase surprendrait quiconque a une idée de la vie dans notre beau pays. Voyons si c'est justifié.
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