Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 16. 02. 2022.
Со следующего учебного года Цюрихский университет будет поощрять самых талантливых студентов стипендиями в размере 10 000 франков в семестр. В рамках пилотного проекта финансовую поддержку получат 20 учащихся.|
Dès la rentrée prochaine, l’Université de Zurich récompensera les étudiants les plus talentueux par des bourses de 10 000 francs par semestre. Dans le cadre du projet pilote, 20 étudiants recevront un soutien financier.
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