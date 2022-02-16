Стипендия за хорошие оценки |Bourse d’études pour les bonnes notes

Швейцарские университеты неизменно входят в рейтинги лучших учебных заведений мира, выпускникам которых можно не бояться безработицы. Однако учиться в Конфедерации может позволить себе не каждый. Наша Газета уже рассказывала