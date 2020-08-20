Наша Газета рассказывала о направленных на борьбу с Covid-19 разработках швейцарских ученых. Недавно стало известно, что один из этих инновационных проектов получил поддержку Конфедерации и будет реализован в сотрудничестве с украинскими производителями.

Речь идет об экономичных аппаратах для искусственного дыхания, разработанных исследователями Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ) и предназначенных для развивающихся стран, которые не могут позволить себе приобрести респираторы стоимостью в несколько десятков тысяч франков или просто не имеют достаточного количества аппаратов в наличии. Как сообщает телерадиовещательная компания RTS, идея создания недорогого прибора пришла в голову профессору технического проектирования и информатики ETHZ Кристине Ши в первые выходные карантина. «Я хотела реально помочь людям во время кризиса», - рассказала она.

Швейцарские ученые смогли создать прототип, который стоит менее тысячи франков. Снизить издержки удалось за счет использования базовой модели и стандартных, легкодоступных комплектующих. Принцип работы аппарата прост: в двигательный блок помещается мешок Амбу (механическое устройство для обеспечения искусственного дыхания); двигатель приводит в действие две установленные на боковых сторонах мешка лопасти, которые сжимают его в заданном ритме и таким образом перекачивают воздух. К прибору подключается трубка, которую можно также подсоединить к дыхательной маске. Респиратор имеет понятную панель управления с небольшим количеством элементов и цифровой дисплей. Обучение работе с прибором займет не более получаса.

История приобрела неожиданный поворот, когда во время Zoom-встречи с друзьями по колледжу президент ETHZ Жоэль Мезо рассказал о проекте своему другу Клоду Вильду, швейцарскому послу в Молдове и Украине, пишет RTS. Идея получила поддержку Конфедерации: 30 июня федеральный советник и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис и посол Украины в Швейцарии Артем Рыбченко подписали в Берне меморандум о взаимопонимании, согласно которому Федеральный департамент иностранных дел (DFAE/EDA) выделит полтора миллиона франков на финансирование производства аппаратов. Для швейцарского МИДа это, прежде всего, гуманитарный проект и пример «научной дипломатии».

Первую серию приборов произведет украинская компания «Новатор». Сначала они будут поставляться в украинские медицинские центры и пункты первой медицинской помощи, где спрос на них высок, отмечается в коммюнике DFAE/EDA. В дальнейшем, возможно, аппараты будут экспортироваться в развивающиеся страны.

Респираторы можно использовать не только для лечения Covid-19, но и для оказания помощи во время транспортировки пациентов, испытывающих трудности с дыханием. Прибор, впрочем, не представляет собой замену сложным вентиляторам, применяемым в отделениях интенсивной терапии.

Добавим, что с начала пандемии в Швейцарии и Лихтенштейне 4 460 заболевшим SARS-CoV-2 понадобилось лечение в стационаре. При этом за последние сутки власти зафиксировали 19 госпитализаций, два летальных исхода и 311 новых случаев заражения. Согласно санитарному бюллетеню от 19 августа, режим самоизоляции соблюдают 1853 заболевших, а в карантине находятся 6 532 контактировавших с ними человека. Кроме того, в карантин помещены 21 546 путешественников, вернувшихся из стран с высоким риском заболевания новым коронавирусом. Напомним, что с сегодняшнего дня, 20 августа, вступает в силу новый список стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать обязательный десятидневный карантин.

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