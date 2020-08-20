Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 20. 08. 2020. Просмотров: 91
В ближайшее время украинская компания приступит к выпуску простых и недорогих респираторов, разработанных исследователями Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ). Проект реализуется при финансовой поддержке Федерального департамента иностранных дел (DFAE/EDA).|
Une entreprise ukrainienne va fabriquer des respirateurs simples et peu coûteux développés par les chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Le projet est soutenu par le DFAE.
Наша Газета рассказывала о направленных на борьбу с Covid-19 разработках швейцарских ученых. Недавно стало известно, что один из этих инновационных проектов получил поддержку Конфедерации и будет реализован в сотрудничестве с украинскими производителями.
Речь идет об экономичных аппаратах для искусственного дыхания, разработанных исследователями Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ) и предназначенных для развивающихся стран, которые не могут позволить себе приобрести респираторы стоимостью в несколько десятков тысяч франков или просто не имеют достаточного количества аппаратов в наличии. Как сообщает телерадиовещательная компания RTS, идея создания недорогого прибора пришла в голову профессору технического проектирования и информатики ETHZ Кристине Ши в первые выходные карантина. «Я хотела реально помочь людям во время кризиса», - рассказала она.
Швейцарские ученые смогли создать прототип, который стоит менее тысячи франков. Снизить издержки удалось за счет использования базовой модели и стандартных, легкодоступных комплектующих. Принцип работы аппарата прост: в двигательный блок помещается мешок Амбу (механическое устройство для обеспечения искусственного дыхания); двигатель приводит в действие две установленные на боковых сторонах мешка лопасти, которые сжимают его в заданном ритме и таким образом перекачивают воздух. К прибору подключается трубка, которую можно также подсоединить к дыхательной маске. Респиратор имеет понятную панель управления с небольшим количеством элементов и цифровой дисплей. Обучение работе с прибором займет не более получаса.
История приобрела неожиданный поворот, когда во время Zoom-встречи с друзьями по колледжу президент ETHZ Жоэль Мезо рассказал о проекте своему другу Клоду Вильду, швейцарскому послу в Молдове и Украине, пишет RTS. Идея получила поддержку Конфедерации: 30 июня федеральный советник и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис и посол Украины в Швейцарии Артем Рыбченко подписали в Берне меморандум о взаимопонимании, согласно которому Федеральный департамент иностранных дел (DFAE/EDA) выделит полтора миллиона франков на финансирование производства аппаратов. Для швейцарского МИДа это, прежде всего, гуманитарный проект и пример «научной дипломатии».
Первую серию приборов произведет украинская компания «Новатор». Сначала они будут поставляться в украинские медицинские центры и пункты первой медицинской помощи, где спрос на них высок, отмечается в коммюнике DFAE/EDA. В дальнейшем, возможно, аппараты будут экспортироваться в развивающиеся страны.
Респираторы можно использовать не только для лечения Covid-19, но и для оказания помощи во время транспортировки пациентов, испытывающих трудности с дыханием. Прибор, впрочем, не представляет собой замену сложным вентиляторам, применяемым в отделениях интенсивной терапии.
Добавим, что с начала пандемии в Швейцарии и Лихтенштейне 4 460 заболевшим SARS-CoV-2 понадобилось лечение в стационаре. При этом за последние сутки власти зафиксировали 19 госпитализаций, два летальных исхода и 311 новых случаев заражения. Согласно санитарному бюллетеню от 19 августа, режим самоизоляции соблюдают 1853 заболевших, а в карантине находятся 6 532 контактировавших с ними человека. Кроме того, в карантин помещены 21 546 путешественников, вернувшихся из стран с высоким риском заболевания новым коронавирусом. Напомним, что с сегодняшнего дня, 20 августа, вступает в силу новый список стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать обязательный десятидневный карантин.
От редакции: все наши материалы о Covid-19 собраны в специальном досье.
Covid-19: кто будет учиться в маске, а кто – нет?Новый учебный год вызывает у родителей школьников понятные опасения, тем более оправданные, что эксперты не исключают второй волны Covid-19. В сегодняшней статье - о том, какие меры предусмотрены в разных кантонах Швейцарии.
Цена парковки и налоги в ШвейцарииСтоимость годовых парковочных абонементов для резидентов сильно отличается в разных городах Швейцарии: если в Риене нужно заплатить 8 франков, то в Ветциконе – 1080. С чем связана такая разница?
Covid-19 и отслеживание контактовПри отслеживании цепочек передачи инфекции кантональные службы выявляют людей, с которыми заболевший находился в тесном контакте за двое суток до появления у него симптомов. По мнению швейцарских исследователей, этот 48-часовой период основан на ошибке в расчетах.
Выборы в Беларуси: «Невозможно мириться с тем, что сейчас происходит»В Беларуси более недели длятся протесты: десятки тысяч граждан, несогласных с официальными результатами президентских выборов и осуждающих жестокость силовиков, выходят на улицы. 14 и 15 августа акции солидарности прошли также в Женеве и Цюрихе. Свое мнение о происходящем высказал и бывший временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич.
Швейцарская идиллия на островахНаступило астрономическое лето. С приходом жарких дней хочется уединиться в лесах, горах или на берегу водоема. Предлагаем прогулку по живописным островам, притаившимся в самых неожиданных уголках швейцарских озер и рек.
Женевские кафе-долгожителиОбед с привкусом старины летней порой: многие рестораны в Старом городе Женевы имеют интересную историю.
Добавить комментарий