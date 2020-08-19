Согласно санитарному бюллетеню от 18 августа, в Швейцарии 1570 заболевших новым коронавирусом соблюдают режим самоизоляции, а в карантине находятся 4754 контактировавших с ними человека. Поиском контактов заболевших занимаются соответствующие кантональные службы, которые устанавливают, с кем заразившийся SARS-CoV-2 находился в тесном контакте за 48 часов до появления у него симптомов. Причем тесным считается общение на расстоянии менее 1,5 метров и в течение более 15 минут без надлежащей защиты, например, перегородки или масок, которую должны носить оба человека.

48-часовой период, используемый при отслеживании контактов, основан на исследовании китайских ученых, которые пришли к выводу, что изоляция людей, контактировавших с заболевшим за два дня до наступления у него симптомов, позволит выявить 98% потенциальных заражений. На результатах этого исследования основаны рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организации здравоохранения, уточняет SRF.

Однако группа ученых во главе с профессором Федеральной цюрихской политехнической школы (ETHZ) Себастьяном Бонхеффером нашла ошибку в расчетах китайских коллег: при отслеживании контактов за два дня до появления симптоматики можно обнаружить только 61% инфекций, за три дня – 80%, за четыре – 91%, а за пять – 97%.

Другими словами, многие случаи инфицирования могут произойти намного раньше, поэтому целесообразно искать людей, общавшихся с зараженным за 3-5 дней до того, как он понял, что заболел. В настоящее время Минздрав (OFSP/BAG) и рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 выясняют, необходимо ли на основе новой информации вносить изменения в практику отслеживания контактов. При этом с увеличением периода до пяти дней возрастет нагрузка на кантональные службы. Кроме того, это будет представлять сложности для самих заболевших, которым придется вспоминать всех, с кем они близко общались в течение последней недели.

Пока только кантон Ури решил провести эксперимент, увеличив период отслеживания контактов с двух до четырех дней. Остальные кантоны ожидают общенационального решения: от того, кого и когда помещать в карантин, зависит вопрос выплаты компенсаций за временную потерю заработка.

Добавим, что за последние сутки в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 197 новых случаев заражения SARS-CoV-2, семь госпитализаций и один летальный исход. Всего с начала эпидемии новым коронавирусом заболели 38 449 человек, 1717 из них скончались.

Кроме того, в настоящее время в карантине находятся 16 260 путешественников, вернувшихся из стран с высоким риском заболевания Covid-19. С 20 августа из «карантинного списка» будут исключены Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур и Экваториальная Гвинея; в список будут добавлены Албания, Андорра, Аруба, Бельгия, Белиз, Балеарские острова, Гибралтар, Гуам, Индия, Мальта, Монако, Намибия и Фарерские острова. Напомним, что по возвращении из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой необходимо незамедлительно отправиться на десятидневный обязательный карантин и в двухдневный срок уведомить об этом кантональные службы. Их контактные данные, а также полный список государств и регионов с высоким риском заражения SARS-CoV-2 можно найти на сайте швейцарского Минздрава. За несоблюдение карантина предусмотрен штраф в размере до 10 000 франков.

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