Автор: Заррина Салимова, Берн, 19. 08. 2020. Просмотров: 533
При отслеживании цепочек передачи инфекции кантональные службы выявляют людей, с которыми заболевший находился в тесном контакте за двое суток до появления у него симптомов. По мнению швейцарских исследователей, этот 48-часовой период основан на ошибке в расчетах.|
Lors du traçage des chaînes de transmission, les autorités cantonales identifient avec qui la personne testée a été en contact étroit entre les deux jours qui ont précédé l’apparition des symptômes. Selon les chercheurs suisses, cette période de 48 heures est basée sur une erreur de calcul.
Согласно санитарному бюллетеню от 18 августа, в Швейцарии 1570 заболевших новым коронавирусом соблюдают режим самоизоляции, а в карантине находятся 4754 контактировавших с ними человека. Поиском контактов заболевших занимаются соответствующие кантональные службы, которые устанавливают, с кем заразившийся SARS-CoV-2 находился в тесном контакте за 48 часов до появления у него симптомов. Причем тесным считается общение на расстоянии менее 1,5 метров и в течение более 15 минут без надлежащей защиты, например, перегородки или масок, которую должны носить оба человека.
48-часовой период, используемый при отслеживании контактов, основан на исследовании китайских ученых, которые пришли к выводу, что изоляция людей, контактировавших с заболевшим за два дня до наступления у него симптомов, позволит выявить 98% потенциальных заражений. На результатах этого исследования основаны рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организации здравоохранения, уточняет SRF.
Однако группа ученых во главе с профессором Федеральной цюрихской политехнической школы (ETHZ) Себастьяном Бонхеффером нашла ошибку в расчетах китайских коллег: при отслеживании контактов за два дня до появления симптоматики можно обнаружить только 61% инфекций, за три дня – 80%, за четыре – 91%, а за пять – 97%.
Другими словами, многие случаи инфицирования могут произойти намного раньше, поэтому целесообразно искать людей, общавшихся с зараженным за 3-5 дней до того, как он понял, что заболел. В настоящее время Минздрав (OFSP/BAG) и рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 выясняют, необходимо ли на основе новой информации вносить изменения в практику отслеживания контактов. При этом с увеличением периода до пяти дней возрастет нагрузка на кантональные службы. Кроме того, это будет представлять сложности для самих заболевших, которым придется вспоминать всех, с кем они близко общались в течение последней недели.
Пока только кантон Ури решил провести эксперимент, увеличив период отслеживания контактов с двух до четырех дней. Остальные кантоны ожидают общенационального решения: от того, кого и когда помещать в карантин, зависит вопрос выплаты компенсаций за временную потерю заработка.
Добавим, что за последние сутки в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 197 новых случаев заражения SARS-CoV-2, семь госпитализаций и один летальный исход. Всего с начала эпидемии новым коронавирусом заболели 38 449 человек, 1717 из них скончались.
Кроме того, в настоящее время в карантине находятся 16 260 путешественников, вернувшихся из стран с высоким риском заболевания Covid-19. С 20 августа из «карантинного списка» будут исключены Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур и Экваториальная Гвинея; в список будут добавлены Албания, Андорра, Аруба, Бельгия, Белиз, Балеарские острова, Гибралтар, Гуам, Индия, Мальта, Монако, Намибия и Фарерские острова. Напомним, что по возвращении из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой необходимо незамедлительно отправиться на десятидневный обязательный карантин и в двухдневный срок уведомить об этом кантональные службы. Их контактные данные, а также полный список государств и регионов с высоким риском заражения SARS-CoV-2 можно найти на сайте швейцарского Минздрава. За несоблюдение карантина предусмотрен штраф в размере до 10 000 франков.
От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в тематическом досье.
Covid-19: массовые мероприятия, маски в самолетах и вакциныНа вчерашней пресс-конференции правительство Швейцарии сообщило о том, что мероприятия с участием более 1000 человек будут разрешены с 1 октября. В России зарегистрировали вакцину от нового коронавируса, а Берн сделал предварительный заказ препарата от Covid-19, разрабатываемого цюрихской фирмой Molecular Partners.
Covid-19: кто будет учиться в маске, а кто – нет?Новый учебный год вызывает у родителей школьников понятные опасения, тем более оправданные, что эксперты не исключают второй волны Covid-19. В сегодняшней статье - о том, какие меры предусмотрены в разных кантонах Швейцарии.
Цена парковки и налоги в ШвейцарииСтоимость годовых парковочных абонементов для резидентов сильно отличается в разных городах Швейцарии: если в Риене нужно заплатить 8 франков, то в Ветциконе – 1080. С чем связана такая разница?
Выборы в Беларуси: «Невозможно мириться с тем, что сейчас происходит»В Беларуси более недели длятся протесты: десятки тысяч граждан, несогласных с официальными результатами президентских выборов и осуждающих жестокость силовиков, выходят на улицы. 14 и 15 августа акции солидарности прошли также в Женеве и Цюрихе. Свое мнение о происходящем высказал и бывший временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич.
Женевские кафе-долгожителиОбед с привкусом старины летней порой: многие рестораны в Старом городе Женевы имеют интересную историю.
Швейцарская идиллия на островахНаступило астрономическое лето. С приходом жарких дней хочется уединиться в лесах, горах или на берегу водоема. Предлагаем прогулку по живописным островам, притаившимся в самых неожиданных уголках швейцарских озер и рек.
Добавить комментарий