Вторая волна инфекции, возможно, придетcя на август этого года, полагают профессор школы криминалистики Лозаннского университета (UNIL) Давид-Оливье Жаке-Шиффель и член правления Госпитального центра Биля, инфектолог Даниель Женне. Эксперты разработали четыре возможных сценария, опираясь на данные клинических наблюдений в Конфедерации, пишет газета Le Temps. По результатам обследований швейцарцев, у которых симптомы были выражены слабо или не наблюдались вообще, выяснилось, что 85% из них не имели представления о том, когда и как они заразились.

Сразу успокоим читателей: представленные ниже сценарии, скорее всего, никогда не станут реальностью, поскольку в случае ухудшения эпидемиологической обстановки власти немедленно примут меры подобные тем, которые были приняты в марте. Первый сценарий предполагает отмену всех ограничений в конце июля и быстрый рост числа заражений в августе, из-за чего больницы окажутся переполнены. Второй сценарий: строгая самоизоляция до 31 января 2021 года, которая станет страшным ударом для экономики, и вспышка Covid-19 в феврале. Третий сценарий включает три варианта, подразумевающих постепенное, более быстрое и оперативное снятие ограничений. В каждом из этих случаев следует ожидать новой вспышки коронавируса, которая придется на август-сентябрь. По мнению экспертов, вероятность второй волны – это дамоклов меч над нашими головами.

Сегодня у человечества есть только один выход – положиться на ученых, их оценку эффективности разных подходов в борьбе с пандемией. Разумеется, на ход событий могут повлиять различные факторы, под воздействием которых ситуация может развиваться совершенно иначе. Тем не менее, после рассмотрения вышеприведенных сценариев руководством Госпитального центра Биля стало очевидно, что врачам не стоит уходить в отпуск летом из-за опасности возвращения Covid-19. Авторы гипотез подчеркивают, что не пугают население, а стремятся предупредить, что при слишком быстрой отмене ограничений и беспечности граждан могут возникнуть серьезные проблемы.

Наконец, четвертый сценарий включает менее строгие ограничения, а также меры, временно принимаемые на местном уровне, соблюдение карантина и серьезное отношение населения к санитарным нормам. В этом случае кривая заболеваемости не будет резко расти, больницы смогут избежать чрезмерной нагрузки, а у населения к февралю 2021 года выработается коллективный иммунитет. Судя по сценариям, возвращение к прежней жизни произойдет не так скоро, как хотелось бы.

Кроме вышеупомянутых вариантов развития событий в Швейцарии, есть и другие. Например, ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Университета Джона Хопкинса (Балтимор) представили три варианта, один из которых учитывает гипотетическую отмену ограничений в Конфедерации первого мая, а два других – разные индексы репродукции заболевания (R0). R0 – это значение, определяющее число людей, которых заразит заболевший, попавший в полностью неиммунизированное окружение при отсутствии специальных эпидемиологических мер. Самый оптимистичный сценарий, при R0 приблизительно равном 1,2, выглядит так: 2-5 млн случаев Covid-19 к середине сентября, 31-70 тыс. госпитализаций, 6-14 тыс. пациентов в отделениях интенсивной терапии и 5-15 тыс. смертельных случаев. Второй сценарий (значение R0 – около 1,5) звучит более мрачно: 15-21 тыс. смертей к середине сентября. Третий вариант: 22-27 тыс. летальных исходов, однако это совершенно нереалистичная гипотеза, поскольку она предполагает отсутствие каких-либо мер.

На сайте EPFL приведены слова главы лаборатории геномики Жака Фелле о том, что коронавирус SARS-CoV-2 не способен интегрироваться в геном человека, как ВИЧ, и по выздоровлении полностью уничтожается. Жак Фелле с коллегами планируют изучить ДНК пациентов до 50 лет, переболевших Covid-19 в очень тяжелой форме, в надежде найти в генетических различиях объяснение того, почему люди по-разному реагируют на коронавирус. Исследователь добавил, что сегодня у человечества есть только один выход – положиться на ученых, их оценку эффективности разных подходов в борьбе с пандемией.

Не исключено, что появления вакцины придется ждать еще долго, и на этот случай человечеству нужен «план Б», включающий проверенные меры профилактики. Этому вопросу исследователи Университета Бонда (Квинсленд) посвятили статью, опубликованную на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Профессор клинической эпидемиологии Тамми Хоффманн и директор института доказательной медицины Поль Глазиу не исключают вероятность того, что эффективную вакцину против коронавируса не удастся разработать, и в связи с этим представили рекомендации относительно альтернативных мер.

Параллельно исследованиям в области создания препарата от Covid-19, на которые выделяются миллионы долларов, следует активнее изучать способы предупреждения инфицирования. В мире по-прежнему идут споры о том, нужно ли носить защитные маски, чем мыть руки – мылом или дезинфицирующим средством, и какой должна быть социальная дистанция – 1, 2 или 4 метра. На первый взгляд это простые вопросы, но ученым нужно провести исследования, чтобы выяснить, например, как долго и как часто следует мыть руки, кому и когда необходимо носить маску, из каких материалов она должна быть изготовлена, какую температуру поддерживать в помещениях, как правильно их проветривать, на каких поверхностях и с какой скоростью погибает коронавирус и т.д. Не исключено, что появления вакцины придется ждать еще долго, и на этот случай человечеству нужен «план Б», включающий проверенные меры профилактики.

Австралийские ученые проанализировали исследования, посвященные использованию масок, гигиене рук, защите глаз, социальной дистанции и карантину, и пришли к выводу, что многие из них были проведены с участием небольших групп добровольцев. Важно установить, какие из сегодняшних подходов неэффективны, чтобы не тратить на них время и ресурсы. Выделение всех доступных средств только на разработку препарата от SARS-CoV-2 может оказаться дорогой ошибкой для сферы здравоохранения и экономики, и последствия будут ощутимы как во время пандемии Covid-19, так и в дальнейшем. Вакцины создаются для борьбы с конкретными вирусами, поэтому при распространении других патогенов мир окажется в той же ситуации, что и сегодня. Именно поэтому так важны меры профилактики, укрепление иммунитета и повышение сознательности общества.

Добавим, что представители правых партий в швейцарском парламенте просят не останавливать работу компаний в случае второй волны коронавируса, информирует телерадиокомпания RTS со ссылкой на SonntagsBlick. По словам члена Совета кантонов от Либерально-радикальной партии (PLR) Мартина Шмида, у Конфедерации достаточно времени, чтобы подготовиться к возможному возвращению Covid-19. Президент Народной партии Швейцарии (UDC) Альберт Решти уверен, что правительству следует принять меры, которые позволят справиться с новой вспышкой, избежав при этом простоя на предприятиях. Со своей стороны, представители левых партий подчеркивают, что защита населения – важнее всего.

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