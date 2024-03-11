Изучая космос |A la découverte du cosmos

Спиральная галактика, сфотографированная телескопом Джеймса Уэбба, в создании которого также принимали участие специалисты ETHZ. Фото: NASA, ESA, CSA, STScI, Дженис Ли (STScI), Томас Уильямс (Оксфорд) и команда PHANGS

Исследователи ETHZ уже давно строят лунных роботов, ищут похожие на Землю экзопланеты, изучают марсотрясения (именно так правильно называются «землетрясения» на красной планете) и разрабатывают новые технологии для космической промышленности. Теперь один из ведущих университетов мира предлагает и специализированный учебный курс: магистерскую программу по космическим системам.