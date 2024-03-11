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понедельник, 11 марта 2024 года   

Изучая космос |A la découverte du cosmos

Автор: , Цюрих, .

Спиральная галактика, сфотографированная телескопом Джеймса Уэбба, в создании которого также принимали участие специалисты ETHZ. Фото: NASA, ESA, CSA, STScI, Дженис Ли (STScI), Томас Уильямс (Оксфорд) и команда PHANGS

В сентябре в Федеральной политехнической школе Цюриха (ETHZ) откроется новая магистерская программа по изучению космоса, инициированная бывшим главой исследовательских миссий НАСА Томасом Цурбухеном.

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En septembre, l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) ouvrira un nouveau programme de master en sciences spatiales initié par Thomas Zurbuchen, ancien directeur de recherche de la NASA.

Исследователи ETHZ уже давно строят лунных роботов, ищут похожие на Землю экзопланеты, изучают марсотрясения (именно так правильно называются «землетрясения» на красной планете) и разрабатывают новые технологии для космической промышленности. Теперь один из ведущих университетов мира предлагает и специализированный учебный курс: магистерскую программу по космическим системам.

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ETHZ
Высшая политехническая школа Цюриха
исследование космоса
образование в Швейцарии
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