Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 11.03.2024.
В сентябре в Федеральной политехнической школе Цюриха (ETHZ) откроется новая магистерская программа по изучению космоса, инициированная бывшим главой исследовательских миссий НАСА Томасом Цурбухеном.|
En septembre, l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) ouvrira un nouveau programme de master en sciences spatiales initié par Thomas Zurbuchen, ancien directeur de recherche de la NASA.
Исследователи ETHZ уже давно строят лунных роботов, ищут похожие на Землю экзопланеты, изучают марсотрясения (именно так правильно называются «землетрясения» на красной планете) и разрабатывают новые технологии для космической промышленности. Теперь один из ведущих университетов мира предлагает и специализированный учебный курс: магистерскую программу по космическим системам.
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О Мастерах и МаргаритахСовсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.
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