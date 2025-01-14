Женевская стройка Этибара Эйюба |Le chantier genevois d’Etibar Eyyub

Коммуна Колоньи считается одной из самых дорогих не только в Женеве, но и во всей Швейцарии: недвижимость здесь приобретают миллионеры, звезды мировой величины, владельцы заводов, пароходов и нефтяных танкеров. На «холме миллиардеров» планировал обосноваться и трейдер азербайджанского происхождения Этибар Эйюб, ставший ключевой фигурой в торговле российской нефтью.