Автор: Заррина Салимова, Женева, 14.01.2025.
Почему было приостановлено строительство роскошного дома азербайджанского нефтетрейдера в Колоньи?|
Pourquoi la construction de la luxueuse villa d’un trader azéri à Cologny a-t-elle été stoppée?
Коммуна Колоньи считается одной из самых дорогих не только в Женеве, но и во всей Швейцарии: недвижимость здесь приобретают миллионеры, звезды мировой величины, владельцы заводов, пароходов и нефтяных танкеров. На «холме миллиардеров» планировал обосноваться и трейдер азербайджанского происхождения Этибар Эйюб, ставший ключевой фигурой в торговле российской нефтью.
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