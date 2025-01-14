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вторник, 14 января 2025 года   

Женевская стройка Этибара Эйюба |Le chantier genevois d’Etibar Eyyub

Автор: , Женева, .

Живописные виды Колоньи в презентационном ролике властей коммуны. Скриншот Commune de Cologny, Youtube

Почему было приостановлено строительство роскошного дома азербайджанского нефтетрейдера в Колоньи?

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Pourquoi la construction de la luxueuse villa d’un trader azéri à Cologny a-t-elle été stoppée?

Коммуна Колоньи считается одной из самых дорогих не только в Женеве, но и во всей Швейцарии: недвижимость здесь приобретают миллионеры, звезды мировой величины, владельцы заводов, пароходов и нефтяных танкеров. На «холме миллиардеров» планировал обосноваться и трейдер азербайджанского происхождения Этибар Эйюб, ставший ключевой фигурой в торговле российской нефтью.

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