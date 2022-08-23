Кто из вас, дорогие читатели, питает теплые чувства к чиновникам, поднимите руки? Никто, мы так и думали. Воспитанные на Гоголе и Салтыкове-Щедрине, мы и не можем воспринимать их иначе, как дармоедов и взяточников. И пусть Швейцария – не Россия, реальная жизнь – не сатирическое произведение, а среди чиновников (бюрократов, функционеров) встречаются прекрасные люди и отличные профессионалы, общий имидж все равно остается. Частных предпринимателей, ведущих бизнес на свой страх и риск, не может не возмущать, что функционеров, по сути, не касаются ни пандемия коронавируса, ни война – они продолжают исправно получать свои зарплаты. А какой предприниматель может позволить себе впасть в депрессию и взять больничный месяцев на шесть, а то и больше? По имеющейся информации, ежедневно на больничном находятся порядка 1000 женевских чиновников, в год их отсутствие обходится казне в 100 миллионов франков. Ко всему прочему, человека со статусом функционера – а к ним относятся не только сотрудники административных органов, но и, например, высшие чины государственных музеев и театров – практически невозможно уволить: пройдя двухлетний испытательный срок и получив контракт на неопределенный срок, они приобретают статус практически неприкасамых. В частной же сфере в Швейцарии с этим нет проблем. Так что интересно будет наблюдать за продвижением законопроекта, воспринимаемого некоторыми, как попытка ущемить чиновников в их правах, а другими – как шаг к равенству граждан.

Автор законопроекта – государственная советница Натали Фонтане, отвечающая в правительстве Женевы за финансы и кадровую политику. Видимо, это смелая женщина – Наша Газета уже не раз писала о занимаемых ею позициях по самым чувствительным вопросам, совсем недавно – об ее реакции на инициативу о солидарном взносе с крупных состояний.

И вот теперь, за восемь месяцев до кантональных выборов, она представила законопроект, принятие которого облегчит процесс увольнения чиновников, которых в маленьком женевском государстве насчитывается целых 18 тысяч. Причем, как уточняет г-жа Фонтане, увольнение как таковое не является целью нового закона, который призван лишь упростить процедуру, растягивающуюся порой на долгие годы и стоящую огромных затрат денег и нервов, и не затронет сам статус государственного служащего. Иными словами, мирное и оперативное урегулирование конфликта вместо затяжной войны.

В пространном интервью газете Le Temps Натали Фонтане объяснила, что, прежде всего, ей хотелось бы модернизировать существующее законодательство, устранив, например, параметр наказания, который представляют собой дисциплинарные санкции. Действительно, бессмысленно ставить взрослого человека в угол – как в прямом, так и в переносном смысле; эффективнее, как предлагает законопроект, ограничиться предупреждением – обязательным до увольнения и дающим сотруднику возможность изменить ситуацию к лучшему. Поводами для увольнения останутся лишь веские причины, включая такую: серьезное и/или повторное нарушение служебных обязанностей.

Женевские чиновники сохранят статус государственных служащих, без сопровождающего его Кодекса обязательного права, как в немецкой части страны. По словам Натали Фонтане, такая радикальная реформа точно не прошла бы в Большом совете Женевы, ведь даже предлагаемые гораздо меньшие изменения встречают сопротивление. «В Женеве можно быстро продвигаться лишь маленькими шагами», - точно формулирует обстановку государственная советница, ратующая за прагматический и разумный подход к решению проблем.

Не секрет, что сотрудника со статусом государственного служащего, при невозможности от него избавиться в одном месте, просто переводят на другую работу. Нашей редакции известны случаи, когда новое назначение вызывает удивление у самого новоназначенного, сознающего в глубине души собственное несоответствие должности. Но дело сделано, галочка поставлена, вопрос закрыт, а более достойный кандидат остался не у дел. Натали Фонтане предлагает убрать из законодательства «обязательное повторное трудоустройство», которое она называет «миражом», и заменить его на «соглашение об уходе». «Начиная с 2016 года было 14 случаев такого повторного трудоустройства, и только два можно считать успешными, – говорит она. – Долгие процедуры изматывают, разрушают людей. Соглашение же об уходе, которое получит легальное обоснование, будет в интересах обеих сторон. Ведь часто и работодатель, и сотрудник понимают, что дальше работать вместе невозможно. Сотрудник будет освобожден от занимаемой должности c определенной компенсацией, а государство сэкономит на дорогостоящей процедуре».

Если называть вещи своими именами, то государственный сектор стремится таким образом приблизиться к частному и перестать служить синекурой для некомпетентных и нерадивых сотрудников. В случае, если работодатель считает работу сотрудника неудовлетворительной, будет проведена формальная оценка его деятельности, затем сделано предупреждение, за чем последуют либо переаттестация, либо увольнение.

Вряд ли стоит удивляться тому, что профсоюзы госслужащих восприняли предложения Натали Фонтане… прохладно. «Если кто-то думал, что функционеры чрезмерно защищены, то с этой реформой у них не останется ничего», – так суммировал ситуацию президент Союза руководящих административных кадров Жак Фолли. Посмотрим, какое решение примет правительство, но следует признать рациональное зерно в мнении президента межпрофсоюзного картеля Оливье Бо, отметившего, что избегать конфликтных расставаний можно путем совершенствования процесса назначения и подготовки руководящих кадров. Действительно, ошибки в кастинге слишком дорого обходятся нам, налогоплательщикам.