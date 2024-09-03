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02.09.2024 - 12:18Строгий приговор для валезанского винодела

Зарплаты растут, инфляция тоже |Les salaires augmentent, l’inflation aussi

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Требования профсоюзов, медианные зарплаты в Швейцарии, разница в оплате труда в государственном и частном секторах – рассказываем обо всем, что стоит знать в преддверии традиционных осенних переговоров о повышении зарплаты.

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Revendications syndicales, salaire médian en Suisse, écart de rémunération entre le secteur public et le secteur privé : voici tout ce qu'il faut savoir à l’approche des traditionnelles négociations salariales de l’automne.

Каждую осень в Швейцарии начинаются зарплатные переговоры: профсоюзы выступают с требованиями повысить зарплату работников в следующем году, а работодатели не спешат этого делать, указывая на «нестабильную» экономическую ситуацию. Выдвигаемые сторонами аргументы, подкрепленные последними данными статистики, широко освещаются в СМИ, что позволяет получить более глубокое представление о швейцарских зарплатах.

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