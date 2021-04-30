С сегодняшнего дня выводятся из обращения купюры, выпущенные в период с 1995 по 1998 годы. Речь идет о банкнотах восьмой серии, на которых изображены портреты выдающихся швейцарских деятелей. Например, на 100 франках можно было увидеть скульптора и художника Альберто Джакометти, а также созданных им знаменитых «шагающих человечков». А лицо представительницы дадаизма и абстракционизма Софи Тойбер-Арп украсило купюру достоинством в 50 франков.

Несмотря на то, что франками восьмой серии нельзя больше расплатиться в магазинах, их можно будет обменять на денежные знаки новой серии. Напомним, что с 1 января 2020 года 20-летний срок обмена старых банкнот был отменен. Это касается купюр, выпущенных после 1976 года, то есть шестой и последующих серий. Денежные знаки, выпущенные до 1976 года, то есть банкноты пятой и предыдущих серий, представляют интерес только для нумизматов.

В частности, франки восьмой серии будут принимать до 30 октября 2021 года в железнодорожных кассах CFF/SBB, а также в почтовых отделениях. Обмен старых франков будет производиться без ограничения по времени в офисах Нацбанка в Берне и Цюрихе, а также в отделениях Нацбанка при кантональных банках, расположенных в крупнейших городах Швейцарии.

Кроме того, вышедшие из обращения франки можно обменять по почте, отправив их по адресу: Banque nationale suisse, Caisse Ouest, Bundesplatz 1 CH-3003 Berne. В письме необходимо указать полную контактную информацию отправителя, включая имя, адрес, номер счета, адрес банка, в котором открыт счет, IBAN, SWIFT и BIC. Нацбанк перечислит соответствующую сумму на указанный счет, даже если он открыт за границей. Швейцарский национальный банк не несет ответственности за пересылку банкнот, а о том, как можно застраховать конверт, стоит узнавать у работников почты.

В рамках борьбы с отмыванием денег Нацбанк может запросить дополнительную информацию, например, проверить личность контрагента или бенефициара счета. По всем вопросам обращайтесь по телефону +41 58 631 07 57 или по электронной почте bargeld@snb.ch. Подробная инструкция по обмену франков приведена на сайте snb.ch

Добавим, что Нацбанк выпускает новую серию банкнот каждые 15-20 лет. Сейчас в ходу девятая серия, последние купюры которой, 100 франков, поступили в обращение 12 сентября 2019 года. Над дизайном новых денежных знаков работала Мануэла Пфундер, призер национального конкурса идей. Созданные ею 10- и 50-франковые купюры были признаны Международным банкнотным сообществом (IBNS) самыми красивыми в мире.

В прошлом году BNS ввел в обращение 86,8 млн новых банкнот общей номинальной стоимостью 15 млрд франков и изъял для уничтожения 129,4 млн поврежденных или отозванных банкнот стоимостью 56,8 млрд франков. Номинальная стоимость производства одной купюры составляет в среднем около 40 сантимов. Любопытно, что 100-франковая купюра остается самой распространенной – на нее пришлось 27,4% от общего количества банкнот 2020 году.