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16.02.2024 - 13:28Умер Алексей Навальный

В Migros грядет реструктуризация |Restructuration chez Migros

Автор: , Цюрих, .

Фото: Claudio Schwarz, Unsplash

Сокращение рабочих мест, продажа дочерних предприятий, переориентация бизнеса – швейцарский лидер розничной торговли готовится к радикальным переменам.

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Suppression d’emplois, vente de marques spécialisées, recentrage des activités: le leader suisse du commerce de détail se prépare à des changements radicaux.

Швейцарский гигант розничной торговли Migros планирует сосредоточиться на сегментах торговли продуктами питания и непродовольственных товаров, финансовых услуг (Migros Bank) и здравоохранения (Medbase Group), в то время как некоторые специализированные марки будут проданы – туроператор Hotelplan Group, производитель косметики Mibelle, а также сети магазинов спортивных (SportX) и электронных (Melectronics) товаров. В ходе масштабного пересмотра стратегии руководство Migros тщательно проанализировало весь портфель компаний и пришло к выводу, что эти дочерние предприятия имеют лучшие перспективы на успех за пределами группы.

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