В Migros грядет реструктуризация |Restructuration chez Migros

Швейцарский гигант розничной торговли Migros планирует сосредоточиться на сегментах торговли продуктами питания и непродовольственных товаров, финансовых услуг (Migros Bank) и здравоохранения (Medbase Group), в то время как некоторые специализированные марки будут проданы – туроператор Hotelplan Group, производитель косметики Mibelle, а также сети магазинов спортивных (SportX) и электронных (Melectronics) товаров. В ходе масштабного пересмотра стратегии руководство Migros тщательно проанализировало весь портфель компаний и пришло к выводу, что эти дочерние предприятия имеют лучшие перспективы на успех за пределами группы.