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четверг, 13 февраля 2020 года   

Migros отказывается от одноразовой пластиковой посуды|Migros cessera la vente de la vaisselle jetable en plastique

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 13. 02. 2020. Просмотров: 68

(© tdg.ch)

До конца 2020 года компания Migros намерена заменить одноразовую пластиковую посуду в своих супермаркетах на более экологичный вариант. Это решение вызвало критику со стороны организации Greenpeace, которая призывает вообще не продавать такие изделия.|
D’ici la fin 2020, toute la vaisselle jetable en plastique de Migros sera remplacée par de la vaisselle plus écologique. Le changement se fera progressivement afin d’éviter de devoir détruire le stock existant. Selon Greenpeace, il faut renoncer tout-à-fait à la vente de la vaisselle jetable.

Замена будет осуществляться постепенно, чтобы не пришлось уничтожать оставшиеся на складе товары, отмечается в коммюнике Migros. Благодаря нововведению компания сможет сократить использование пластика на 560 тонн в год. Экологичную альтернативу планируется подобрать каждому одноразовому изделию из пластика; если же оптимальное решение не будет найдено, то наименование просто исчезнет из ассортимента. 

Из чего изготовлена новая одноразовая посуда Migros? Тарелки, например, делают из пальмовых листьев, а палочки для размешивания сахара в напитках – из древесины. Они хорошо разлагаются в земле, но этот процесс длится долго, поэтому рекомендуется выбрасывать их вместе с бытовыми отходами.

Представитель Greenpeace Матиас Шлегель заявил в интервью телерадиокомпании RTS, что, если предприятию необходимы пальмовые листья для производства посуды, то это означает дополнительный вред для лесов. Greenpeace призывает Migros вообще исключить из своего ассортимента такие товары.

Migros напоминает, что отказ от одноразовой пластиковой посуды – не единственная мера по сокращению негативного влияния на природу: с 2017 года в супермаркетах компании доступны пакеты Veggie Bag для упаковки овощей и фруктов, изготовленные из нетоксичного полиэстера. Они менее вредны для окружающей среды, чем «классические» пакеты, их можно использовать до шести раз. При обсуждении таких изделий невольно вспоминается научно-популярный фильм «Жизнь после людей» (англ.: Life After People), в котором ученые отмечают, что, если человечество исчезнет, то спустя 100 млн лет о нем будут напоминать лишь окаменелые скелеты людей в горных породах и полиэтиленовые пакеты.

Кстати, на сайте отделения Greenpeace в России приведена информация о том, что биоразлагаемые пакеты не спасут от пластикового загрязнения. Причина в том, что оксоразлагаемые пакеты распадаются на микропластик, а пакеты из кукурузного и картофельного крахмалов, сои и целлюлозы разлагаются надлежащим образом только в специальных условиях.

Вероятно, эту информацию учли сотрудники Лаборатории синтеза и анализа пищевых ингредиентов Южно-Уральского государственного университета, поскольку сегодня они разрабатывают «технологию создания тары для хранения жидких продуктов из съедобного разлагаемого биополимера». Интересные инициативы есть и в других странах: во Вьетнаме фирма 3T выпускает трубочки для напитков, сделанные из стеблей растений, их срок службы составляет около 6 месяцев, а итальянская компания Lavazza разработала съедобную чашку для кофе.

Напомним, что ранее Migros сообщила о расширении сотрудничества с фирмой Too Good To Go, мобильное приложение которой позволяет купить по сниженной цене остатки продуктов из разных магазинов и ресторанов. Первоначально в приложении появились некоторые супермаркеты Migros, расположенные в Цюрихе, Во, Базеле и Люцерне, а теперь список увеличится за счет магазинов и ресторанов, находящихся в других регионах страны. Кроме этого, Migros не первый год сотрудничает с организациями Tischlein deck dich», «Partage» и «Table suisse, которые бесплатно раздают продукты с истекающим сроком годности людям, оказавшимся в трудном финансовом положении.

 

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