Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 13. 02. 2020. Просмотров: 68
Замена будет осуществляться постепенно, чтобы не пришлось уничтожать оставшиеся на складе товары, отмечается в коммюнике Migros. Благодаря нововведению компания сможет сократить использование пластика на 560 тонн в год. Экологичную альтернативу планируется подобрать каждому одноразовому изделию из пластика; если же оптимальное решение не будет найдено, то наименование просто исчезнет из ассортимента.
Из чего изготовлена новая одноразовая посуда Migros? Тарелки, например, делают из пальмовых листьев, а палочки для размешивания сахара в напитках – из древесины. Они хорошо разлагаются в земле, но этот процесс длится долго, поэтому рекомендуется выбрасывать их вместе с бытовыми отходами.
Представитель Greenpeace Матиас Шлегель заявил в интервью телерадиокомпании RTS, что, если предприятию необходимы пальмовые листья для производства посуды, то это означает дополнительный вред для лесов. Greenpeace призывает Migros вообще исключить из своего ассортимента такие товары.
Migros напоминает, что отказ от одноразовой пластиковой посуды – не единственная мера по сокращению негативного влияния на природу: с 2017 года в супермаркетах компании доступны пакеты Veggie Bag для упаковки овощей и фруктов, изготовленные из нетоксичного полиэстера. Они менее вредны для окружающей среды, чем «классические» пакеты, их можно использовать до шести раз. При обсуждении таких изделий невольно вспоминается научно-популярный фильм «Жизнь после людей» (англ.: Life After People), в котором ученые отмечают, что, если человечество исчезнет, то спустя 100 млн лет о нем будут напоминать лишь окаменелые скелеты людей в горных породах и полиэтиленовые пакеты.
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