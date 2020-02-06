В своем коммюнике Migros не указывает сумму сделки, но, по данным агентства Reuters, она превышает 1 млрд франков. Все формальности должны быть завершены до июля этого года. На сайте Migros отмечается, что сеть Globus включает 48 магазинов, в которых работают 2409 человек, торговый оборот в прошлом году составил 763 млн франков.



Новые владельцы намерены сохранить название Globus, а также совершить инвестиции в сегмент предметов роскоши. Акции марки, которыми владеет Migros, в равных долях перейдут в собственность Signa и Central Group, совместно управляющих разными магазинами в Европе. По данным швейцарской компании, из двенадцати заинтересованных сторон именно эти фирмы представили наилучшее предложение и оптимальную стратегию будущего развития магазинов Globus, в которых можно совершать также онлайн-покупки. Несмотря на эту возможность, Globus, как и многие другие марки, в последние годы пострадала от конкуренции с интернет-магазинами.





Signa и Central Group планируют создать «уникальные стратегические перспективы для долгосрочного успеха Globus», - сообщил в интервью телерадиокомпании RTS глава европейского отделения таиландской фирмы Витторио Радис. Он добавил, что развитию Globus будут способствовать знания, накопленные Central Group в сфере управления магазинами.Продажа Globus – последний этап в стратегической программе Migros, начатой в 2019 году. Напомним, что швейцарская фирма уже продала свою сеть мебельных магазинов Interio, дистрибьютора электровелосипедов m-way и свое отделение Gries Deco, предлагающее товары для интерьера. В ближайшем будущем Migros планирует вложить средства от продажи в развитие своих одноименных супермаркетов и расширение ассортимента товаров, в том числе онлайн.