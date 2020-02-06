Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 6. 02. 2020. Просмотров: 197
В своем коммюнике Migros не указывает сумму сделки, но, по данным агентства Reuters, она превышает 1 млрд франков. Все формальности должны быть завершены до июля этого года. На сайте Migros отмечается, что сеть Globus включает 48 магазинов, в которых работают 2409 человек, торговый оборот в прошлом году составил 763 млн франков.
Новые владельцы намерены сохранить название Globus, а также совершить инвестиции в сегмент предметов роскоши. Акции марки, которыми владеет Migros, в равных долях перейдут в собственность Signa и Central Group, совместно управляющих разными магазинами в Европе. По данным швейцарской компании, из двенадцати заинтересованных сторон именно эти фирмы представили наилучшее предложение и оптимальную стратегию будущего развития магазинов Globus, в которых можно совершать также онлайн-покупки. Несмотря на эту возможность, Globus, как и многие другие марки, в последние годы пострадала от конкуренции с интернет-магазинами.
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