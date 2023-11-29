Автор: Заррина Салимова, Женева, 29.11.2023.
Согласно расследованию неправительственной организации Public Eye, на данный момент крупные швейцарские трейдеры практически не фигурируют среди покупателей российской нефти. Их место заняли компании, базирующиеся в ОАЭ.|
Selon une enquête de l’ONG Public Eye, pour l’instant, les grands négociants suisses ne figurent presque pas parmi les acheteurs de pétrole russe. Ils ont été remplacés par des sociétés basées aux Émirats arabes unis.
Исход торгующих российской нефтью компаний из Швейцарии начался вскоре после введения антироссийских санкций, то есть весной прошлого года. Наша Газета уже рассказывала, что на протяжении десятилетий Швейцария была центром торговли российскими сырьевыми товарами. Расположенные в Женеве и Цуге компании находили по всему миру покупателей, желающих приобрести российские энергоносители и зерно. После 24 февраля 2022 года этот сектор швейцарской экономики столкнулся со структурными изменениями: торговля российским сырьем продолжилась, только уже не в Швейцарии, а в ОАЭ.
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