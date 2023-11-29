Торговля российской нефтью: Дубай обошел Женеву |Commerce du pétrole russe: Dubaï devance Genève

Исход торгующих российской нефтью компаний из Швейцарии начался вскоре после введения антироссийских санкций, то есть весной прошлого года. Наша Газета уже рассказывала, что на протяжении десятилетий Швейцария была центром торговли российскими сырьевыми товарами. Расположенные в Женеве и Цуге компании находили по всему миру покупателей, желающих приобрести российские энергоносители и зерно. После 24 февраля 2022 года этот сектор швейцарской экономики столкнулся со структурными изменениями: торговля российским сырьем продолжилась, только уже не в Швейцарии, а в ОАЭ.