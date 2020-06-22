По курсу Национального банка Швейцарии (BNS) 1 евро стоит 1,06 франка, для многих компаний-экспортеров Конфедерации это – словно повторение страшного сна. Подобная ситуация возникла в 2015 году, когда BNS отказался от нижней границы валютного курса на уровне 1,2 франка за 1 евро, отпустив национальную валюту в свободный полет. Различие в том, что сегодня швейцарские предприятия оказались готовы к такому повороту событий. За последние пять лет они автоматизировали многие процессы и сократили расходы во всех сферах, где это было возможно.

Фирмы, работающие в области машиностроения, продают больше продукции и по более низким ценам, чтобы удержать свои доли рынка. При таком подходе, однако, сократилась маржа прибыли: Оливье Хегели, директор станкостроительной компании Willemin-Macodel (Делемон, кантон Юра), рассказал в интервью телерадиокомпании RTS, что его предприятие оказалось «в невыгодной ситуации по сравнению с конкурентами, в частности, немцами, которые воспользовались отказом от нижней границы валютного курса и, в целом, силой швейцарского франка».

В долгосрочной перспективе сокращение маржи отрицательно сказывается на уровне вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), отметил директор невшательской фирмы Dixi Polytool Марк Шулер. «К сожалению, сектор НИОКР – бедный родственник малых и средних предприятий, - признался эксперт. – Именно НИОКР представляет будущее наших компаний, позволяя нам выдерживать конкуренцию на международном уровне».

Стремясь сократить расходы, фирмы Конфедерации все чаще закупают материалы и детали за рубежом, в результате сектор машиностроения создает новые рабочие места в других странах. По данным промышленной ассоциации Swissmem, в 2010-2017 гг. швейцарские компании, выпускающие станки, электрооборудование и металлопродукцию, увеличили число своих иностранных работников с 409 тыс. до 540 тыс. человек. Отказ Нацбанка в 2015 году от нижней границы валютного курса стал причиной того, что такие фирмы сократили 5% рабочих мест в Конфедерации. С 2010 года их иностранные конкуренты уволили 18,9% сотрудников в своих отделениях в Швейцарии.

В то же время, у фармацевтических компаний есть повод смотреть в будущее с оптимизмом: по данным банка Mirabaud, штаб-квартира которого расположена в Женеве, фармацевтическая продукция составляет 40% всего экспорта товаров из Швейцарии, хотя еще в 2007 году составляла 15%. Эксперты отмечают, что меньше всего от сильного франка страдают предприятия, которые могут позволить себе повышать цены, не сокращая объемы поставок: прежде всего – фармацевтические компании, также химические и металлургические фирмы, отчасти часовые мануфактуры. В самом невыгодном положении оказались производители канцелярских товаров, пластиковых изделий, предприятия агропромышленного комплекса и гостиницы. Все они готовятся к тому, что в недалеком будущем валютный курс составит 1 франк за 1 евро.

Еще одна проблема швейцарских компаний – неопределенность, связанная с «завязшими» переговорами Конфедерации с Евросоюзом по поводу рамочного соглашения, закрепляющего общие принципы их торгово-экономических и политических отношений. Учитывая, что экономико-политическая ситуация в мире весьма непроста из-за коронакризиса и конфликта между США и Китаем, директор Swissmem Штефан Брупбахер подчеркнул, что Швейцарии абсолютно не нужен конфликт с ЕС и указал на необходимость как можно скорее подписать это соглашение с важнейшим экономическим партнером Конфедерации.