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вторник, 23 июня 2020 года   

Швейцарский экспорт и курс франка|Exportations suisses et le taux d’échange du franc

Автор: Лейла Бабаева, Делемон-Цюрих, 22. 06. 2020. Просмотров: 550

© chapay/pixabay.com

Постепенное укрепление швейцарского франка усугубляет последствия пандемии Covid-19, однако фирмы Конфедерации оказались в неравных условиях. Пока туристические и машиностроительные компании пытаются поправить свое положение, фармацевтические предприятия уверенно смотрят в будущее. |
Le franc suisse devient de plus en plus fort aggravant les conséquences de la pandémie de Covid-19, mais les compagnies de la Confédération ne sont pas dans la même situation. Tandis que le tourisme et l'industrie des machines tâchent de se remettre du coup, la pharma envisage l'avenir avec assurance.

По курсу Национального банка Швейцарии (BNS) 1 евро стоит 1,06 франка, для многих компаний-экспортеров Конфедерации это – словно повторение страшного сна. Подобная ситуация возникла в 2015 году, когда BNS отказался от нижней границы валютного курса на уровне 1,2 франка за 1 евро, отпустив национальную валюту в свободный полет. Различие в том, что сегодня швейцарские предприятия оказались готовы к такому повороту событий. За последние пять лет они автоматизировали многие процессы и сократили расходы во всех сферах, где это было возможно.

Фирмы, работающие в области машиностроения, продают больше продукции и по более низким ценам, чтобы удержать свои доли рынка. При таком подходе, однако, сократилась маржа прибыли: Оливье Хегели, директор станкостроительной компании Willemin-Macodel (Делемон, кантон Юра), рассказал в интервью телерадиокомпании RTS, что его предприятие оказалось «в невыгодной ситуации по сравнению с конкурентами, в частности, немцами, которые воспользовались отказом от нижней границы валютного курса и, в целом, силой швейцарского франка».

В долгосрочной перспективе сокращение маржи отрицательно сказывается на уровне вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), отметил директор невшательской фирмы Dixi Polytool Марк Шулер. «К сожалению, сектор НИОКР – бедный родственник малых и средних предприятий, - признался эксперт. – Именно НИОКР представляет будущее наших компаний, позволяя нам выдерживать конкуренцию на международном уровне».

Стремясь сократить расходы, фирмы Конфедерации все чаще закупают материалы и детали за рубежом, в результате сектор машиностроения создает новые рабочие места в других странах. По данным промышленной ассоциации Swissmem, в 2010-2017 гг. швейцарские компании, выпускающие станки, электрооборудование и металлопродукцию, увеличили число своих иностранных работников с 409 тыс. до 540 тыс. человек. Отказ Нацбанка в 2015 году от нижней границы валютного курса стал причиной того, что такие фирмы сократили 5% рабочих мест в Конфедерации. С 2010 года их иностранные конкуренты уволили 18,9% сотрудников в своих отделениях в Швейцарии.

В то же время, у фармацевтических компаний есть повод смотреть в будущее с оптимизмом: по данным банка Mirabaud, штаб-квартира которого расположена в Женеве, фармацевтическая продукция составляет 40% всего экспорта товаров из Швейцарии, хотя еще в 2007 году составляла 15%. Эксперты отмечают, что меньше всего от сильного франка страдают предприятия, которые могут позволить себе повышать цены, не сокращая объемы поставок: прежде всего – фармацевтические компании, также химические и металлургические фирмы, отчасти часовые мануфактуры. В самом невыгодном положении оказались производители канцелярских товаров, пластиковых изделий, предприятия агропромышленного комплекса и гостиницы. Все они готовятся к тому, что в недалеком будущем валютный курс составит 1 франк за 1 евро.

Еще одна проблема швейцарских компаний – неопределенность, связанная с «завязшими» переговорами Конфедерации с Евросоюзом по поводу рамочного соглашения, закрепляющего общие принципы их торгово-экономических и политических отношений. Учитывая, что экономико-политическая ситуация в мире весьма непроста из-за коронакризиса и конфликта между США и Китаем, директор Swissmem Штефан Брупбахер подчеркнул, что Швейцарии абсолютно не нужен конфликт с ЕС и указал на необходимость как можно скорее подписать это соглашение с важнейшим экономическим партнером Конфедерации.

 

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