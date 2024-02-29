Швейцарские компании вовлечены в коррупцию за рубежом |Des entreprises suisses sont impliquées dans des affaires de corruption à l’étranger

В последнем рейтинге восприятия коррупции (CPI) Швейцария заняла шестое место, набрав 82 балла из 100 возможных (о чем Наша Газета подробно рассказывала). Этот не самый постыдный результат вызвал недовольство многих критиков. Несмотря на то, что Швейцария вошла в первую десятку стран с самыми высокими показателями, она не улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом. Более того, за последние десять лет наблюдается отрицательная динамика. Кроме того, в рейтинге не учитывалась зарубежная деятельность швейцарских компаний – а в этой сфере, по мнению аналитиков, потенциал для злоупотреблений огромен. Новое исследование Transparency подтвердило это предположение.