В Конфедерации немало сайтов, на которых предлагаются кредиты; порой для того, чтобы получить деньги, достаточно указать лишь основные данные: имя, фамилию, адрес и т.д. Процентная ставка может достигать 10%, пишет газета Tribune de Genève, журналисты которой провели исследование в этой области.



Если в 2016 году в Швейцарии было выдано 113 тыс. потребительских кредитов на среднюю сумму 31 тыс. франков со средним сроком погашения 4,3 года, то в 2018-м зафиксированы уже 123 тыс. кредитов на среднюю сумму 33 тыс. франков. Средний срок погашения при этом вырос до 4 лет и 5 месяцев. На сайте Cembra Money Bank можно оформить кредит на сумму от 1 тыс. до 250 тыс. франков, процентная ставка при этом составит от 7,95% до 9,95%. Онлайн-предложение от Banque Migros менее привлекательно, так как здесь при оформлении необходимо загрузить копию паспорта и справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования. На сайте Bank-now придется указать данные о своей зарплате и судебных процессах, в которых, возможно, участвует заемщик.





Представитель женевского отделения благотворительной организации Caritas Кристин Эггер отметила, что швейцарцы, которые обращаются в Caritas за помощью, брали кредиты не для того, чтобы что-то приобрести или отправиться в путешествие, а с целью отдать другие долги.Ассоциация Dettes Conseils Suisse, объединяющая консультантов в области уплаты долгов, ежегодно дает рекомендации тысячам несостоятельных должников. По словам генерального секретаря Dettes Conseils Suisse Себастьяна Мерсье, достаточно одной аварии, увольнения, проблем со здоровьем, развода, чтобы жизненные обстоятельства сильно изменились. Эксперт советует не брать кредит, если у вас уже есть долги.Кто же на самом деле виноват в росте задолженности? Бернхард Шмид, представитель Bank-now, дочернего предприятия банка Credit Suisse, отметил, что в интересах банка предъявить определенные требования к заемщику, чтобы убедиться в его кредитоспособности. Согласно закону о потребительских кредитах (LCC), заимодавец может – но не обязан – потребовать справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, а также справку о заработной плате. В 2016 году в LCC были внесены изменения, в соответствии с которыми реклама кредитов не должна быть «агрессивной»; за нарушение этого правила кредитно-финансовое учреждение может быть оштрафовано на 100 тыс. франков. Рассмотрением жалоб в этой области занимается Швейцарская комиссия по вопросам добросовестности, которую создала ассоциация рекламных агентств Швейцарии CS Communication Suisse. Любой гражданин может обратиться в комиссию по поводу рекламы, которая, по его мнению, является недобросовестной. В области рекламы кредитов, однако, с 2016 года не было получено ни одной жалобы, сообщил представитель комиссии Томас Майер.За вышеупомянутые изменения в LCC выступала социалистка Жозиан Обер, которая в то время заседала в Национальном совете. По ее словам, новая редакция закона помогла немного улучшить ситуацию, но предстоит еще много работы. «В самом начале профессиональной жизни некоторые молодые люди уже имеют долги на сумму больше 100 тыс. франков», - с сожалением отметила Жозиан Обер, выразив надежду, что парламент, состав которого обновился после выборов , прошедших 20 октября прошлого года, сумеет изменить положение.