Автор: Лейла Бабаева, Женева-Цюрих, 28. 01. 2020. Просмотров: 65
В Конфедерации немало сайтов, на которых предлагаются кредиты; порой для того, чтобы получить деньги, достаточно указать лишь основные данные: имя, фамилию, адрес и т.д. Процентная ставка может достигать 10%, пишет газета Tribune de Genève, журналисты которой провели исследование в этой области.
Если в 2016 году в Швейцарии было выдано 113 тыс. потребительских кредитов на среднюю сумму 31 тыс. франков со средним сроком погашения 4,3 года, то в 2018-м зафиксированы уже 123 тыс. кредитов на среднюю сумму 33 тыс. франков. Средний срок погашения при этом вырос до 4 лет и 5 месяцев. На сайте Cembra Money Bank можно оформить кредит на сумму от 1 тыс. до 250 тыс. франков, процентная ставка при этом составит от 7,95% до 9,95%. Онлайн-предложение от Banque Migros менее привлекательно, так как здесь при оформлении необходимо загрузить копию паспорта и справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования. На сайте Bank-now придется указать данные о своей зарплате и судебных процессах, в которых, возможно, участвует заемщик.
Ольга Марголина: Сила частного банка – в людяхНаша сегодняшняя гостья отвечает за отношения с частными клиентами из России и СНГ в швейцарском банке VP Bank. За внешней хрупкостью чувствуются характер и несгибаемый стержень.
Зачем Швейцарии 67-часовая рабочая неделя?В Конфедерации, возможно, пересмотрят закон о труде (LTr), чтобы предоставить работодателям право периодически переходить на 67-часовую рабочую неделю. Об этом пишет газета Le Matin Dimanche, ссылаясь на секретный документ Государственного секретариата по экономике (SECO).
В Швейцарии разработан тест на новый коронавирусКоронавирус 2019-нКоВ, обнаруженный в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, уже проник в Таиланд, Японию, Республику Корея, Тайвань и США. В Университетском госпитале Женевы (HUG) разработали тест на выявление этого вируса.
Достоевский о Женеве: «Это ужас, а не город!»Сегодня исполняется 135 лет со дня смерти великого русского писателя, жизненный путь которого прошел и через Швейцарию. Вместе с профессиональными исследователями его творчества и просто почитателями его таланта мы решили отметить эту печальную дату оригинальной, на наш взгляд, публикацией - объяснением в нелюбви к Женеве и к Швейцарии в цитатах.
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