Какой бы ни была геополитическая ситуация, с наступлением весны каждой женщине хочется быть красивой. Причем, по возможности, без больших затрат денег, времени и физических усилий. Ну, совсем без усилий не получится, но есть один интересный вариант… Подарок от Нашей Газеты!