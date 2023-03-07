Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 7. 03. 2023.
8 марта в Цюрихе откроется процесс против четырех сотрудников швейцарского филиала Газпромбанка. В чем их обвиняют? И как они связаны с российским виолончелистом, которого называют доверенным лицом Владимира Путина?|
Le 8 mars un procès contre quatre employés de la branche suisse de Gazprombank débute à Zurich. De quoi sont-ils accusés? Et quel est leur lien avec le violoncelliste russe, considéré comme un confident de Vladimir Poutine?
Швейцарские банки и финансовые посредники настойчиво упоминались в разгоревшемся в 2016 году скандале, получившем название Panama Papers. Напомним, что цюрихские адвокаты фигурировали в деле, касающемся окружения Владимира Путина, причем название адвокатского бюро Dietrich, Baumgartner & Partner встречалось в более чем 1800 документах. Благодаря Panama Papers всемирно известным стало и имя виолончелиста Сергея Ролдугина, предполагаемого доверенного лица российского президента, его «кошелька» и крестного отца его старшей дочери.
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