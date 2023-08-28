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вторник, 29 августа 2023 года   

Швейцария усиливает контроль за применением санкций |La Suisse renforce le contrôle de l’application des sanctions

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) объявил о создании нового центра под названием «Контроль над экспортом и санкции».

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Le Secrétariat d'Etat à l’économie (SECO) a annoncé la création d’un nouveau centre appelé «Contrôles à l’exportation et sanctions».

С начала войны в Украине Берн неоднократно подвергался критике за недостаточную активность и медлительность при поиске санкционных активов. Напомним, что ранее страны G7 призвали Швейцарию принять дополнительные меры в отношении российских олигархов и присоединиться к рабочей группе по поиску скрытых российских зарубежных активов REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force). Хельсинкская комиссия в свою очередь усомнилась в том, что заблокированные SECO в связи с санкциями 7,5 млрд франков соответствуют реальной сумме хранящихся в Швейцарии активов попавших под ограничения лиц.

Официальный Берн продолжал отвергать обвинения, подчеркивая, что последовательно присоединяется ко всем европейским пакетам санкций в отношении России и строго следит за их применением. При этом входить в состав рабочей группы G7 или создавать собственную Швейцария отказывалась, что находило непонимание как внутри страны, так и за рубежом. Однако небольшой прогресс в этом вопросе все-таки есть: с 1 сентября в SECO будет создан новый центр «Контроль над экспортом и санкции», в который войдут отделы санкций, контроля над вооружениями и экспортного контроля.

Отдел санкций уже был значительно расширен после того, как Швейцария присоединилась к европейским ограничениям, но этого, видимо, оказалось недостаточно. Создание отдельного подразделения должно повысить эффективность работы сотрудников, упростить внутренние процессы и процедуру принятия решений. В частности, команда центра должна будет следить за применением санкций и принимать решения в случаях, если швейцарские экспортеры намерены продать за границу винтовки, зенитные орудия или боеприпасы. Как подчеркивается в официальном коммюнике, центр также призван улучшить восприятие SECO внутри страны и за ее пределами. По информации Tages-Anzeiger, будет создана и новая целевая группа для расследования фактов нарушения санкций.

Руководителем нового подразделения назначен Симон Плюсс, которого в швейцарских СМИ уже окрестили «Мистером Санкции». Он пришел в SECO в 2006 году на должность руководителя сектора контроля над вооружениями, а в 2018-м стал заместителем руководителя центра двусторонних экономических отношений, который до сих пор занимался вопросами экспортного контроля и санкций. Бывший глава этого отдела, посол Эрвин Боллингер, после реорганизации переедет в Женеву, где будет представлять интересы Швейцарии в ВТО.

Примечательно, что новый отдел SECO был создан на фоне новостей о том, что швейцарские компании продолжают вести бизнес в России и торговать российским сырьем. Более того, как сообщает SRF, с начала войны швейцарские предприятия стали поставлять гораздо больше продукции в некоторые страны Средней и Центральной Азии. Так, экспорт в Узбекистан вырос на 24%, в Казахстан – на 39%, а в Армению – на 170%. В прошлом году рост происходил в основном за счет фармацевтической продукции. В этом году экспорт продолжает увеличиваться, при этом речь идет о поставках часов, точных приборов, ювелирных изделий и техники. Темпы роста составляют 30% и более, но объемы экспорта во много раз меньше, чем на основные швейцарские рынки сбыта. По мнению некоторых экспертов, это может свидетельствовать о том, что ряд компаний таким способом обходит санкции: страны-члены Евразийского экономического союза не имеют таможенных границ и могут быть «шлюзом» для фирм, которые хотят попасть на российский рынок. В комментарии SRF представители SECO заявили, что предотвратили несколько поставок чувствительных товаров через Казахстан, Узбекистан и Армению в Россию. Брюссель ранее уже заявлял о том, что намерен запретить экспорт санкционных товаров в третьи страны для избежания обхода санкций.

Тем временем деятельность некоторых швейцарских банков привлекает внимание за рубежом. Так, финансовый регулятор Дубая DFSA оштрафовал ближневосточное подразделение женевской группы Mirabaud на сумму около 3 млн долларов за отсутствие надлежащего контроля над отмыванием денег в период с июня 2018 года по октябрь 2021-го. По сообщениям Le Temps, речь шла о сомнительных операциях, связанных с основателем и председателем совета директоров одного российского конгломерата: клиент тратил десятки миллионов долларов на покупки швейных машин, 3D-принтеров, воздухоочистителей и водонагревателей у гонконгских организаций, имеющих счета в Сингапуре. По мнению DFSA, эти транзакции очень похожи на один из этапов процесса отмывания денег, предполагающий многократные переводы с целью затруднить отслеживание средств. В официальном пресс-релизе эмиратский финансовый надзорный орган указал на ряд обстоятельств, которые должны были бы вызвать у сотрудников банка подозрения в отмывании денег, например, сложность операций, неоднократное обращение средств между связанными организациями и перевод крупных сумм зарубежным компаниям с непрозрачной структурой собственности. За добросовестное сотрудничество банк получил 30%-ую скидку на сумму штрафа, приняв к сведению санкции, наложенные финансовым регулятором Дубая, и сообщив, что с тех пор провел значительные операционные и организационные преобразования, позволившие усовершенствовать систему внутреннего контроля, управления рисками и соблюдения нормативных требований.

Добавим, что с начала войны Швейцария выделила 2,03 млрд франков на помощь украинскому населению. Большая часть этих средств (1,7 млрд франков) была направлена на прием и поддержку людей со статусом защиты S. Еще 295 млн франков были выделены на гуманитарную помощь, сотрудничество в целях развития и меры по экономическому сотрудничеству. В частности, средства были направлены на оказание помощи в зимний период, доставку более 1200 тонн гуманитарных грузов, поддержку системы здравоохранения, профессиональное обучение и развитие малого и среднего бизнеса, а также на укрепление сельскохозяйственного сектора. Федеральный департамент обороны получил 32 млн франков для поставки пожарных машин, медицинского оборудования и зимней одежды в Украину. Около 10 млн франков было выделено на реализацию проектов в соседних с Украиной странах, например, в области интеграции, улучшения инфраструктуры и защиты. Кроме того, для Украины предназначены 1,5 млрд из 11,4 млрд франков, запланированных для бюджета международного сотрудничества на 2025-2028 годы. Некоторые гуманитарные организации опасаются, что расширение помощи для пострадавшей от войны страны произойдет за счет сокращения бюджета для государств Юга, и призывают вывести Украину из пакета международного сотрудничества в отдельную статью расходов.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

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