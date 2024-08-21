Швейцарцы стремятся стать домовладельцами |Les Suisses veulent devenir propriétaires

Опасения по поводу возможных серьезных потрясений на рынке недвижимости утихли. По мнению экономистов Raiffeisen, в настоящее время спрос на жилье в значительной степени восстановился после спада, последовавшего за резким увеличением процентных ставок.