Автор: Заррина Салимова, Берн, 11.09.2024.
По сообщениям Swissinfo, часть золота, импортируемого в Швейцарию из Казахстана и Узбекистана, на самом деле может быть российским.|
Selon Swissinfo, une partie de l’or importé en Suisse en provenance du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan pourrait être d’origine russe.
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