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суббота, 9 сентября 2023 года   

Семья - ячейка, но налоги – врозь? |Être marié mais payer ses impôts séparément?

Автор: , Берн, .

Фото: Drew Coffman, Unsplash

Федеральный совет сформулировал основные положения проекта индивидуального налогообложения, который должен положить конец налоговой дискриминации между женатыми и неженатыми парами.

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Le Conseil fédéral a fixé les lignes directrices du projet d’imposition individuelle qui mettrait fin à la discrimination fiscale entre les couples mariés et non mariés.

В Швейцарии грядет налоговая реформа, которую уже давно ожидают многие супружеские пары. Напомним, что в настоящее время не зарегистрировавшие свои отношения пары облагаются налогом индивидуально, тогда как состоящие в браке или зарегистрированном партнерстве лица платят налоги с совокупной суммы всех доходов. В условиях прогрессивной системы женатым парам приходится платить более высокие налоги, чем неженатым. Критики отмечают, что это создает отрицательные стимулы, особенно для женщин, многие из которых по налоговым соображениям сокращают рабочую нагрузку или вовсе отказываются от оплачиваемой работы. Это приводит к прерыванию карьеры, финансовой зависимости от супруга, отсутствию пенсионных отчислений и, как следствие, фактической бедности в старости.

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