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вторник, 16 апреля 2024 года   

Продается швейцарский банк |Une banque suisse à vendre

Автор: , Женева, .

(DR)

Швейцарское отделение Société Générale выставлено на продажу швейцарский филиал французского банковского гиганта столкнулся с проблемой сокращения активов под управлением.

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La branche suisse de Société Générale cherche un repreneur – la filiale helvétique du géant bancaire français a vu fondre sa masse sous gestion.

В конце 2022 года под управлением Societe Generale Private Banking (Швейцария) находилось около 12 миллиардов швейцарских франков по сравнению с 19 миллиардами франков на конец 2015 года. Увы, повернуть негативную тенденцию вспять не удалось, и в скором времени банк может сменить владельца: согласно внутреннему документу, с которым удалось ознакомиться журналистам Tribune de Genève, швейцарский филиал крупнейшего французского банка, расположенный на женевской улице дю Рон, выставлен на продажу. Свой интерес к покупке уже выразили несколько финансовых учреждений, включая банки Crédit Agricole Indosuez, Union Bancaire Privée и J. Safra Sarasin.

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швейцарские банки
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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