Продается швейцарский банк |Une banque suisse à vendre

В конце 2022 года под управлением Societe Generale Private Banking (Швейцария) находилось около 12 миллиардов швейцарских франков по сравнению с 19 миллиардами франков на конец 2015 года. Увы, повернуть негативную тенденцию вспять не удалось, и в скором времени банк может сменить владельца: согласно внутреннему документу, с которым удалось ознакомиться журналистам Tribune de Genève, швейцарский филиал крупнейшего французского банка, расположенный на женевской улице дю Рон, выставлен на продажу. Свой интерес к покупке уже выразили несколько финансовых учреждений, включая банки Crédit Agricole Indosuez, Union Bancaire Privée и J. Safra Sarasin.