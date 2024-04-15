Автор: Надежда Сикорская, Женева, 15.04.2024.
Швейцарское отделение Société Générale выставлено на продажу – швейцарский филиал французского банковского гиганта столкнулся с проблемой сокращения активов под управлением.|
La branche suisse de Société Générale cherche un repreneur – la filiale helvétique du géant bancaire français a vu fondre sa masse sous gestion.
В конце 2022 года под управлением Societe Generale Private Banking (Швейцария) находилось около 12 миллиардов швейцарских франков по сравнению с 19 миллиардами франков на конец 2015 года. Увы, повернуть негативную тенденцию вспять не удалось, и в скором времени банк может сменить владельца: согласно внутреннему документу, с которым удалось ознакомиться журналистам Tribune de Genève, швейцарский филиал крупнейшего французского банка, расположенный на женевской улице дю Рон, выставлен на продажу. Свой интерес к покупке уже выразили несколько финансовых учреждений, включая банки Crédit Agricole Indosuez, Union Bancaire Privée и J. Safra Sarasin.
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