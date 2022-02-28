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понедельник, 28 февраля 2022 года   

Присоединится ли Швейцария к санкциям против России?|La Suisse va-t-elle se joindre aux sanctions contre la Russie?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 28. 02. 2022.

В субботу демонстранты в Берне призывали заморозить российские активы в Швейцарии. Фото: Nashagazeta.ch

Брюссель ожидает, что Берн последует европейским санкциям в полном объеме. Какие экономические последствия это будет иметь для России?

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Bruxelles attend que Berne suive intégralement les sanctions européennes. Quelles conséquences économiques cela aura-t-il pour la Russie?

За последние несколько дней об очередных санкциях против России объявили ряд стран, включая США, Канаду, Великобританию и государства-члены Евросоюза. Санкции предполагают, среди прочего, исключение некоторых российских банков из финансовой системы Swift, что лишит их возможности осуществлять международные переводы. Кроме того, активы Центробанка РФ в западных странах должны быть заморожены. В пятницу также сообщалось о том, что пакет санкций Евросоюза в отношении России может предусматривать замораживание европейских активов президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Наша Газета рассказывала, что Швейцария осудила вторжение России на украинскую территорию, но, из соображений нейтралитета, Берн, как и в 2014 году, планирует воздержаться от введения против России санкций «от своего имени», усилив, тем не менее, меры по предотвращению обхода санкций ЕС. Власти обосновали свое решение не присоединяться полностью к европейским санкциям необходимостью подать сигнал о сохранении нейтралитета. Более того, на посвященной российско-украинскому конфликту странице федерального департамента иностранных дел указано, что «Швейцария привержена политическому урегулированию конфликта и готова выступить в качестве принимающей стороны или посредника в рамках практики добрых услуг, если этого пожелают стороны конфликта». Оставляя за собой пространство для маневра, Конфедерация, вероятно, все еще надеется содействовать мирному разрешению конфликта: ряд швейцарских СМИ сообщают, что Швейцария прилагает максимум дипломатических усилий для организации мирной конференции по прекращению войны в Украине. Очевидно, что Берну было бы труднее выполнять роль посредника в переговорах, если бы он автоматически принял все санкции ЕС. 

Брюссель же требует, чтобы Швейцария присоединилась к санкциям. Пакет санкций против России сначала должен быть официально утвержден, но затем, по настоянию Брюсселя, государства-партнеры должны согласовать свои меры с санкциями ЕС или принять аналогичные санкции самостоятельно. Брюссель ожидает, что его партнеры, соседи и союзники будут защищать принципы, на которых построено европейское общество, включая уважение международного права, защиту демократии и солидарность. «Это сигнал, который мы посылаем нашим партнерам в Швейцарии и в других странах, которые размышляют, следовать ли им санкциям ЕС или нет», - заявил пресс-секретарь Еврокомиссии в пятницу.

Федеральный совет сообщил в пятницу, что Швейцария займет более жесткую, чем раньше, позицию в отношении России. В частности, включенным в санкционный список лицам не будет разрешен въезд в Конфедерацию, они не смогут открывать счета в швейцарских банках. О существующих счетах финансовым учреждениям необходимо немедленно сообщить в Государственный секретариат по экономическим вопросам. Федеральный совет также принял к сведению другие санкции, введенные ЕС, например, запрет на импорт товаров из Донецка и Луганска. По словам федерального советника Ги Пармелена, они также будут приняты Швейцарией. Некоторые различия в позициях Берна и Брюсселя касаются экономических санкций: у Швейцарии до недавнего времени не было намерения замораживать активы. Медлительность Федерального совета не находит поддержки ни в парламенте, ни среди населения. На прошедших в субботу в швейцарских городах массовых демонстрациях в защиту мира можно было увидеть множество плакатов с призывом безоговорочно принять санкции и заморозить российские активы. 

Какие последствия ожидают Россию, если Федеральный совет все-таки полностью присоединится к санкциям? Серьезные. Как отмечает издание TagesAnzeiger, Швейцария остается самым популярным оффшорным финансовым центром для богатых россиян. По данным Банка международных расчетов, в настоящее время на счетах в швейцарских банках находится около 11 млрд долларов, принадлежащих российским частным лицам и компаниям. Это соответсвует 30% всех российских активов на счетах по всему миру, то есть почти каждый третий доллар, который российские граждане и компании выводят за рубеж, оказывается в Швейцарии. Эта доля была еще выше в 2008 году, затем снизилась, но с 2019 года снова резко возросла. В 2020 году российские резиденты перевели в Швейцарию 2,5 млрд долларов, а в первые два квартала 2021 года – 1,8 млрд долларов США. Прямые инвестиции из России в Швейцарию также увеличились. За последние 10 лет они выросли в три раза и в настоящее время составляют около 25 млрд долларов. Теперь «российские» деньги представляют большой риск для швейцарских банков. Когда, например, в 2018 году США ужесточили санкции против российских олигархов, то один только банк Credit Suisse заморозил около пяти млрд долларов своих российских клиентов. Не исключено, что подобное произойдёт и сейчас.

Немаловажно и то, что Швейцария считается одним из важнейших мировых центров торговли сырьевыми товарами, на которую приходится 4,8% ВВП страны, что гораздо больше, чем, например, туризм, и сопоставимо с финансовым сектором, уточняет SRF. Около трети всей торговли нефтью, например, осуществляется через Швейцарскую Конфедерацию. Здесь же находятся штаб-квартиры крупнейших в мире сырьевых трейдеров. Это имеет прямое отношение к России: около 80% торговли российскими сырьевыми товарами осуществляется через швейцарские финансовые центры – Женеву, Цуг, Лугано и Цюрих. В частности, торговля российским газом идет через Цуг, а Женева является центром нефтяного сектора. И все эти бизнесы сейчас находятся в центре внимания глобальных санкций.

Германия уже заморозила реализацию проекта «Северный поток – 2». Как уточняет TagesAnzeiger, трубопровод принадлежит одноименной компании, расположенной в Цуге. Причем председателем совета директоров является бывший канцлер Германии Герхард Шредер, а управляющим директором – бывший агент «Штази» Маттиас Варниг, который якобы знает Путина еще со времен ГДР, когда нынешний президент России был агентом КГБ в Дрездене. В Цуге также находится компания Nord Stream, через которую ведется коммерческая деятельность, касающаяся первого газопровода в Балтийском море, по которому уже более 10 лет российский газ поставляется в Германию. Более того, в Цуге расположены дочерние компании «Газпрома». Если Берн присоединится к санкциям против российских трейдеров, то они могут перейти на другие торговые площадки, так как Швейцария – не единственное место ведения бизнеса.

Санкции, касающиеся физических лиц, могут затронуть имеющих отношение к Конфедерации доверенных людей Путина. Так, в британский санкционный список попал Геннадий Тимченко. Он владел крупными акциями женевского сырьевого трейдера Gunvor, но был вынужден отказаться от них в 2014 году из-за введения американских санкций. Тимченко покинул Швейцарию, но его жена и сын, видимо, как предполагает TagesAnzeiger, все еще живут здесь, по крайней мере, время от времени. Фонд семьи Тимченко «Нева», который, в частности, поддерживает музыкальный фестиваль в Вербье, также по-прежнему базируется в Женеве. В Швейцарии живет и один из сыновей другого соратника Путина, бывшего министра путей сообщения Владимира Якунина. Это может иметь значение, если США и ЕС примут меры не только в отношении самих приближенных Путина, но и членов их семей.

Санкции против российских компаний и частных лиц могут иметь масштабные последствия, даже если Федеральный совет сам не введет ограничения. Подобные примеры уже были. Так, компании Rosneft Trading пришлось уволить около 50 человек в Женеве, когда она была включена в санкционный список США за ведение бизнеса в Венесуэле.

Однако на сегодняшний день Берн размышляет, и пока санкции вступят в силу, средства уже могут испариться со счетов. Например, 16 марта 2014 года, после вторжения России в Крым, президент США Барак Обама уполномочил министерство финансов ввести санкции против отдельных лиц. Однако это решение вступило в силу только 20 марта – за эти несколько дней близкий к Кремлю олигарх Борис Ротенберг сумел перевести 120 млн долларов из швейцарского банка в Москву.

В целом, объем швейцарских инвестиций в России составил 17,6 млрд долларов США на конец июня 2021 года, сообщает RTS со ссылкой на отчет российского Центробанка. Это составило 3,1% от общего объема прямых иностранных инвестиций в Россию. Швейцарские экономические игроки работают на российском рынке в основном в области строительства, сырья, транспорта, здравоохранения и продовольствия. В последнее время многие швейцарские компании расширили свою деятельность в России. Российский капитал прямых инвестиций в Швейцарии составил 22,5 млрд долларов на конец марта 2021 года, что соответсвует 5% от общего объема инвестиций России за рубежом. Российские инвестиции в Швейцарию составили около 1,2% от всех иностранных инвестиций. 

Уступит ли Федеральный совет давлению общественности и Брюсселя? Ужесточит ли Берн меры в отношении России? Будут ли заморожены банковские счета  россиян, включенных в санкционный список ЕС? Это может стать известно уже в понедельник – вопросу усиления санкций будет посвящено сегодняшнее заседание членов швейцарского правительства. Мы следим за развитием событий.

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