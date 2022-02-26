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суббота, 26 февраля 2022 года   

Акции солидарности с народом Украины

26 февраля в Берне и Женеве прошли антивоенные демонстрации и акции в поддержку украинского народа. По оценкам организаторов, в Берне на улицы вышли около 20 000 человек – это крупнейшая демонстрация в поддержку мира в городе с 2003 года. Кроме того, на бернском здании Эрлахерхоф, где заседает мэр города, был поднят украинский флаг. В Женеве, по словам очевидецев, собрались как минимум полторы тысячи человек. Протестующие держали украинские флаги, а также плакаты с призывами остановить войну и ввести санкции против России. Среди демонстрантов – люди самых разных возрастов и национальностей, в том числе швейцарцы, украинцы, белорусы и россияне. Фото из Берна – Nashagazeta.ch; фото из Женевы предоставлены участниками акции. Нажмите на фото, чтобы увидеть его полностью.

 

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