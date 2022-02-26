Акции солидарности с народом Украины

26 февраля в Берне и Женеве прошли антивоенные демонстрации и акции в поддержку украинского народа. По оценкам организаторов, в Берне на улицы вышли около 20 000 человек – это крупнейшая демонстрация в поддержку мира в городе с 2003 года. Кроме того, на бернском здании Эрлахерхоф, где заседает мэр города, был поднят украинский флаг. В Женеве, по словам очевидецев, собрались как минимум полторы тысячи человек. Протестующие держали украинские флаги, а также плакаты с призывами остановить войну и ввести санкции против России. Среди демонстрантов – люди самых разных возрастов и национальностей, в том числе швейцарцы, украинцы, белорусы и россияне. Фото из Берна – Nashagazeta.ch; фото из Женевы предоставлены участниками акции. Нажмите на фото, чтобы увидеть его полностью.
Дипломатический матСделанное в прошлый понедельник президентом России Владимиром Путиным заявление о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик взбудоражило общественное мнение всего мира, включая Швейцарию. Но в чем конкретно состоит ответ нейтральной страны?
«Нейтралитет не значит безразличие»В четверг Федеральный совет собрался на внеочередное заседание, после которого президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис выступил перед прессой и представил последние решения правительства по российско-украинского конфликту.
Упрощенная натурализация оказалась слишком сложнойКомиссия по миграции предлагает упростить критерии получения швейцарского гражданства для внуков иммигрантов.
Дипломатический матСделанное в прошлый понедельник президентом России Владимиром Путиным заявление о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик взбудоражило общественное мнение всего мира, включая Швейцарию. Но в чем конкретно состоит ответ нейтральной страны?
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Стипендия за хорошие оценкиСо следующего учебного года Цюрихский университет будет поощрять самых талантливых студентов стипендиями в размере 10 000 франков в семестр. В рамках пилотного проекта финансовую поддержку получат 20 учащихся.