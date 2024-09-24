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вторник, 24 сентября 2024 года   

Один день на табачной фабрике |Une journée à la manufacture de tabac

Автор: , Дагмерзеллен, .

Фабрика JTI в Даргмерзеллене Photo © Nashagazeta

В продолжение освещения разноплановой деятельности компании JTI, отмечающей в этом году свое 25-летие, мы отправились в городок Дагмерзеллен в кантоне Люцерн. И вот, что мы там увидели.

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En suite d’une série de publications consacrées au 25ème anniversaire de Japan Tobacco International, nous nous sommes rendus à Dagmersellen, près de Lucerne. Et voici ce que nous y avons vu.

 

«На свою беду, я был назначен в караул на севильскую табачную фабрику. Если вы бывали в Севилье, то, верно, видели это большое здание по ту сторону крепостной стены, на берегу Гуадалкивира. У меня до сих пор стоят перед глазами ворота фабрики и кордегардия возле них. В карауле испанские солдаты спят или играют в карты <> На этой фабрике работают по меньшей мере четыреста-пятьсот женщин. Они свертывают сигары в большой зале, куда мужчины допускаются лишь с разрешения вейнтикуатро, ибо работницы снимают с себя все лишнее, особенно молодые, когда бывает жарко».

Этот пассаж из шедевра Проспера Мериме вспомнился нам потому, что именно с Кармен – работавшей, как вы помните, на табачной фабрике, – связаны наши единственные ассоциации с этой промышленностью. Разумеется, за почти два века – «Кармен» была опубликована в 1845-м – многое изменилось, да и Дагмерзеллен – не Севилья. Однако табачными листьями пахнет и здесь, при этом даже некурящему человеку этот запах вполне приятен. Впрочем, мы вовсе не собираемся агитировать вас за курение, а хотим просто рассказать о том, как организовано это производство, поскольку и для нас самих это стало открытием.

Фабрика в Дагмерзеллене – единственный производственный объект JTI в Швейцарии, да и вообще одна из считанных табачных фабрик в этой стране: Philip Morris производит свои сигареты в Невшателе, плюс действуют еще пара крохотных нишевых брендов типа Heimat, вот и все. Фабрика British American Tobacco (BAT) в кантоне Юра прекратила работу в прошлом году. Так что конкурентов не много, на долю продукции JTI приходится 26% национального рынка сигарет и компания планирует расти дальше.

Не заметить фабрику невозможно – расположенная в нескольких шагах от железнодорожной станции, она сразу привлекает внимание зеленым фирменным логотипом. Фабрика эта считается средней по размеру, однако компания вложила в нее, начиная с 1971 года, порядка 400 млн швейцарских франков, сумма не маленькая.

Войдя в здание, мы сразу отправились помыть руки с дороги: если театр начинается с вешалки, то любое офисное учреждение (а оно в данном случае примыкает к фабрике) – с уборной. Даже судя по этой незначительной, казалось бы, детали можно понять, почему компания уже десять раз удостаивалась титула лучшего работодателя в рейтинге Global Top Employers. Здесь предусмотрено все: от поручня для людей с физическими ограничениями до пеленального столика! Все остальные помещения – современные, светлые. Есть игровая комната, комната для отдыха, открытое пространство, где можно (бесплатно) выпить кофе с коллегами и поговорить о делах, да и типовой обед в столовой мы оценили по достоинству. Однако не кофе же пить мы отправились в такую даль!

Переход из офисных помещений в производственные цеха настолько плавен, а чистота и порядок и в тех, и в других настолько идеальны, что, если бы не меры предосторожности, его можно было бы и не заметить! Но меры эти серьезные: специальная обувь, специальная накидка, наушники и, к нашему удивлению, временная конфискация всех ювелирных изделий – часы, браслеты, кольца и даже сережки-винтики!

Наконец, все нужное надето, а ненужное снято, и мы входим в святая святых, предварительно выяснив, что в JTI Швейцария работают 405 человек, из них 287 – непосредственно в производстве. В принципе, сравнимо со временами Кармен. Но дальше все иначе. Среди сотрудников – представители 36 национальностей, и за соблюдением гендерного равенства здесь явно следят: 53% мужчин и 47% женщин в офисах и 65% мужчин и 35% женщин на производстве. В управленческой же команде вообще легкий перевес в сторону прекрасного пола.

Кстати, соблюдение гендерного равенства распространяется и на симпатичных зелененьких роботов, разъезжающих по производственным площадкам и имеющих имена – мы познакомились с Джимом, Иммануилом (не Кантом) и Джулией. А также с Фрицем, имеющим особую функцию: вытряхивать табачные листья из коробок на конвейер. Роботы здесь – не роскошь, а средство экономии, уж больно дорогая в Швейцарии рабочая сила! Производство полностью механизировано-автоматизировано: различные агрегаты-аппараты соединены между собой, как сосуды в школьном учебнике физики – в один «вливается» поток табачных листьев, из другого «выливается» поток готовых сигарет. А вот полы остались исторические – паркетные, но в этом даже что-то есть!

Какова же отдача, так сказать, этой фабрики среднего размера? Признаться, цифры нас ошеломили, и теперь мы обрушиваем их на вас, ожидая такого же эффекта. Итак. На фабрике установлены машины, которые могут производить до 20 тысяч сигарет в минуту. В 2023 году объем выпуска составил 10.2 миллиарда сигарет или порядка 45 миллионов штук в день. На это потребовалось 6.366 тонн табачных листьев, закупаемых в разных странах, среди которых лидируют Бразилия и, к нашему удивлению, Малави.

А знаете, сколько типов сигарет выпускает JTI? 282! Самые известные бренды в Швейцарии – это Camel, Winston, Natural American Spirit, а также табак для самокруток Old Holborn и Fleur du Pays, пользующийся, оказывается, огромным успехом. 15% продукции распространяется в Швейцарии, остальное уходит на экспорт. Одна из последних новинок компании – инновационное устройство для нагревания табака Ploom, выпущенное на швейцарский рынок год назад. Ploom нагревает табак, чтобы получить аэрозоль, а поскольку горения не происходит, устройство на 90-95% сокращает концентрацию девяти вредных субстанций, которые ВОЗ рекомендует снижать, по сравнению с сигаретным дымом. При этом Всемирная организация здравоохранения относит все системы нагревания табака к табачным продуктам, так что выбор каждому потребителю приходится делать самостоятельно.

Что греха таить: табачная промышленность – дело не однозначное, вопросов к ней много, ВОЗ не дремлет, да и национальные правительства все время закручивают гайки. В то же время, правительства понимают важность индустрии, как источника существенных налоговых поступлений в государственный бюджет. «В частности, в вопросе налогов, одного из главных инструментов регулирования отрасли, правительство Швейцарии занимает прагматичную позицию. Табачный бизнес совершенно легален, а 60% цены каждой проданной пачки сигарет отправляется в бюджет. Поэтому предсказуемая налоговая политика, без резких изменений и внезапного роста акцизов, не дает расти нелегальному рынку и приносит свои плоды. Несмотря на сокращение продаж, общая сумма налогов, выплаченных табачной индустрией в Швейцарии, выросла до 2,05 млрд франков в 2023 году по сравнению с 1,7 млрд франков в 2000 году, а по экспортным показателям табачная продукция стоит на одном уровне со швейцарским сыром!», - говорит Люсине Овумян, старший вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI.

Компания стремится улучшить свой имидж не только твердым франком, поступаемым в швейцарскую казну, но и прилагая максимум усилий по соблюдению правил устойчивого развития. Что конкретно делается в этой области? Фабрика полностью отказалась от использования печного топлива, заменив его на газ, а на крыше установила 3244 солнечные панели, производящие 1260 МВтч электроэнергии в год. Проводятся кампании по борьбе с мусором – некоторые несознательные граждане все еще позволяет себе бросать окурки на землю!

Вот сколько информации мы почерпнули, проведя на фабрике всего один день и невольно подумывая о том, как бы здесь работалось Кармен. Пришли к выводу, что неплохо.

 

 

табачная промышленность в Швейцарии
сигареты в Швейцарии
курение в швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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Комментарии (2)

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Lazar сентября 24, 2024

Информативно и поэтично. Отличный рассказ с привлекательным кивком к Мериме

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