Очередь за люксом |Une queue pour le luxe

Часы в Швейцарии – такой же «лучший подарок», каким когда-то была в СССР книга. Их дарят детям на совершеннолетие, на окончание школы или вуза, на свадьбу, на различные юбилейные даты. Достойных поводов в жизни случается немало, так что у кого-то постепенно собирается внушительная коллекция ценных подарков, а кто-то балует себя ими сам. Но если вы решили обзавестись «знаковыми» часами к определенной дате, то необходимо озаботиться этим заблаговременно. И даже очень заблаговременно.