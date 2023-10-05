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четверг, 5 октября 2023 года   

Очередь за люксом |Une queue pour le luxe

Автор: , Женева, .

(DR)

В Швейцарии процветает «серый» рынок дорогих часов, в котором участвует все больше не только спекулянтов, но и вполне добропорядочных граждан среди ценителей высокого часового искусства.

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Le marché gris des montres de luxe est florissant en Suisse. Il engrène de plus en plus des spéculateurs mais aussi des innocents amateurs des belles montres.

Часы в Швейцарии такой же «лучший подарок», каким когда-то была в СССР книга. Их дарят детям на совершеннолетие, на окончание школы или вуза, на свадьбу, на различные юбилейные даты. Достойных поводов в жизни случается немало, так что у кого-то постепенно собирается внушительная коллекция ценных подарков, а кто-то балует себя ими сам. Но если вы решили обзавестись «знаковыми» часами к определенной дате, то необходимо озаботиться этим заблаговременно. И даже очень заблаговременно.

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Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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