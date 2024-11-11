Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 11.11.2024.
Да, в буквальном смысле слова: столкнувшись с ростом стоимости сырья, пекарни рассматривают возможность повышения цен.|
Oui, dans le sens propre du terme : face à la hausse du coût des matières premières, les boulangeries envisagent d'augmenter leurs prix.
Несколько месяцев назад мы рассказывали вам о сложившейся в Швейцарии парадоксальной ситуации: с одной стороны, швейцарцы стали зарабатывать больше – их номинальные зарплаты увеличились на 1,7%, но с другой, из-за инфляции, растущих счетов за электричество, газ и аренду жилья, реальная покупательная способность снизились на 0,4%. Разумеется, это касается не только физических лиц, но и предприятий, и прежде всего мелких и средних среди них, к котором относят пекарни и булочные-кондитерские.
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