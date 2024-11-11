О хлебе насущном |Sur le pain quotidien

Несколько месяцев назад мы рассказывали вам о сложившейся в Швейцарии парадоксальной ситуации: с одной стороны, швейцарцы стали зарабатывать больше – их номинальные зарплаты увеличились на 1,7%, но с другой, из-за инфляции, растущих счетов за электричество, газ и аренду жилья, реальная покупательная способность снизились на 0,4%. Разумеется, это касается не только физических лиц, но и предприятий, и прежде всего мелких и средних среди них, к котором относят пекарни и булочные-кондитерские.