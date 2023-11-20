Горькая цена шоколада |Le prix amer du chocolat

Совсем недавно, рассказывая о продолжающейся деятельности швейцарского холдинга Nestlé в России, мы сообщали о том, что россиян предупредили о росте цен на шоколад – к концу года стоимость кондитерских изделий может подняться минимум на треть по сравнению с концом 2022-го. К сожалению, эта новость касается жителей не только России, но и Швейцарии, славящейся своим шоколадом на весь мир.