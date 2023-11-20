Автор: Надежда Сикорская, Женева, 20.11.2023.
Заметили ли вы, что шоколад подорожал, и какая связь между одним из главных продуктов швейцарского экспорта и климатическими изменениями?|
Avez-vous remarqué que le prix du chocolat est en hausse ? Et quel est le lien entre ce phénomène et les changements climatiques ?
Совсем недавно, рассказывая о продолжающейся деятельности швейцарского холдинга Nestlé в России, мы сообщали о том, что россиян предупредили о росте цен на шоколад – к концу года стоимость кондитерских изделий может подняться минимум на треть по сравнению с концом 2022-го. К сожалению, эта новость касается жителей не только России, но и Швейцарии, славящейся своим шоколадом на весь мир.
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