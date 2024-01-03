Новогодний подарок от Кантонального банка Цюриха |Un cadeau de Noël de la part de la Banque cantonale de Zurich

За чуть более года во главе Кантонального банка Цюриха (ZKB) Урс Бауманн сумел вывести его на третье место в стране по результатам после краха Credit Suisse – в частности, благодаря отходу от некоторых традиционных банковских практик. В 2022 году прибыль банка впервые превысила миллиард франков. В интервью газете Blick генеральный директор ZKB объяснил новый неожиданный жест желанием дать возможность клиентам выиграть от изменений ключевой процентной ставки Национального банка Швейцарии, о которых Наша Газета не раз писала.