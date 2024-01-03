Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 03.01.2024.
Накануне Рождества финансовое учреждение объявило об отмене комиссионных сборов для держателей частных счетов и дебитных карт.|
La veille de Noël l’institution financière a annoncé la suppression des frais pour les comptes privés et les cartes de débit.
За чуть более года во главе Кантонального банка Цюриха (ZKB) Урс Бауманн сумел вывести его на третье место в стране по результатам после краха Credit Suisse – в частности, благодаря отходу от некоторых традиционных банковских практик. В 2022 году прибыль банка впервые превысила миллиард франков. В интервью газете Blick генеральный директор ZKB объяснил новый неожиданный жест желанием дать возможность клиентам выиграть от изменений ключевой процентной ставки Национального банка Швейцарии, о которых Наша Газета не раз писала.
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