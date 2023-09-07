Автор: Надежда Сикорская, Берн, 07.09.2023.
К такому неутешительному выводу пришли швейцарские финансовые аналитики.|
Voici une triste conclusion tirée par les analystes suisses.
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