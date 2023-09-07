Банки не хотят делиться с клиентами своими доходами |Les banques ne partagent pas leur profites avec les clients

«Пиастры! Пиастры!» Не дают они людям покоя, в любой конвертируемой валюте. И пусть далеко не все, к счастью, готовы гибнуть за металл, получить причитающееся хочет каждый.