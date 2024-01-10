Автор: Заррина Салимова, Берн, 10.01.2024.
Швейцарские журналисты выяснили, в каких коммунах самые высокие налоги, а в каких – самые низкие.|
Des journalistes suisses ont identifié les communes où les impôts sont les plus élevés et celles où ils sont les plus bas.
Сравнивать налоговые ставки при выборе места жительства в Швейцарии рекомендуют, как правило, тем, кто владеет солидными накоплениями: даже незначительная разница в процентах позволит сэкономить несколько тысяч франков в год. Однако семьи с небольшими и средними доходами нередко не учитывают «налоговый» фактор. И зря! Ведь они также могут выиграть от переезда, причем значительно.
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