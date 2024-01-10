Неравномерное налоговое бремя в Швейцарии |Une charge fiscale non homogène en Suisse

Сравнивать налоговые ставки при выборе места жительства в Швейцарии рекомендуют, как правило, тем, кто владеет солидными накоплениями: даже незначительная разница в процентах позволит сэкономить несколько тысяч франков в год. Однако семьи с небольшими и средними доходами нередко не учитывают «налоговый» фактор. И зря! Ведь они также могут выиграть от переезда, причем значительно.