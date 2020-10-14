Признаемся, в эти дни в редакцию стекается и нами самими отслеживается столько противоречивой информации, что порой теряешься. Как знают наши постоянные читатели, мы всегда отдаем предпочтение официальным источникам. А что же может быть официальнее, чем SECO, Государственный секретариат по экономике, эквивалент соответствующего министерства? Согласно распространенному им в прошлый понедельник коммюнике, в связи с ослаблением ограничительных мер швейцарская экономика начала бодро оправляться от шока, зафиксированного в конце апреля: и потребительский, и инвестиционный спрос превосходят ожидания второго квартала года, а сокращение занятости населения оказалась менее тотальным, чем предполагалось в июне. В результате, результаты за полугодие в целом скорее обнадеживающие.

Экспертная группа полагает, что восстановление швейцарской экономики продолжится и в третьем квартале текущего года. Удар по некоторым отраслям, например, ресторанно-гостиничному сектору, был, по мнению специалистов, частично сглажен за счет усиления внутреннего туризма – как мы знаем, не для всей Швейцарии это так. Другие отрасли, более зависимые от глобального экономического цикла (промышленное производство) или напрямую пострадавшие от пандемии коронавируса и принятых для ее ограничения мер (международный туризм и культурно-зрелищный сектор), восстанавливаются медленнее – показатели не достигают пока прошлогоднего уровня. В сентябре, например, без работы оказалось на 50 000 человек больше, чем годом ранее.

В целом в 2020 году Экспертная группа предсказывает падения ВВП на 3,8% (в июне речь шла о 6,2%). Несмотря на «улучшенный» результат, он станет свидетельством самого серьезного упадка с 1975 года. Ожидаются дальнейшие колебания и на рынке труда – средний уровень безработицы в 2020 году скорее всего составит 3,2% (в июне предсказывали 3,8%).

Специалисты считают, что, даже если швейцарская экономика будет медленно, но верно восстанавливаться, вряд ли она вернется к своему докризисному уровню раньше конца 2021, да и то лишь если удастся избежать повторного введения режима изоляции в самой Швейцарии и в ее странах-партнерах.

Что касается следующего года, то предсказания экспертов, признаться, немного напоминают нам, не-экспертам, гадание на кофейной гуще. Предполагается, например, что страны юга Европы, более зависимые от международного туризма, окажутся среди наиболее пострадавших, в то время как экономики других государств, например, США и Германии, будут восстанавливаться быстрее. В целом, процесс возвращения к докризисной ситуации будет крайне постепенным, что отразится и на швейцарском экспорте, чувствительном к общему экономическому циклу. То же касается и ситуации на рынке труда: средний уровень безработицы в 2021 году ожидается на уровне 3,4% (в июне предсказывали 4,1%), в то время как занятость если и вырастет, то лишь на самую малость.

Разумеется, все эти прогнозы, как говорится, «зависят». И не надо быть экономистом-международником, чтобы понимать, от чего: от развития пандемии, конечно. Если вновь начнут закрываться границы и останавливаться жизнь внутри стран, то ничего хорошего не жди. Если же найдется надежная вакцина, например, то мрачные прогнозы могут и не подтвердиться… Поживем-увидим? Давайте все же не впадать в уныние, это мы точно всегда успеем.