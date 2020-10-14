Автор: По материалам SECO, Берн, 14. 10. 2020. Просмотров: 225
По оценке Экспертной группы Швейцарской Конфедерации, итог 2020 года в целом может оказаться не таким ужасным, как опасались специалисты еще пару месяцев назад. Но ситуация остается нестабильной.|
Selon les prévisions du Groupe d’experts de la Confédération, la contraction de l’économie en 2020 sera moins forte que redouté. Mais la situation reste fragile.
Признаемся, в эти дни в редакцию стекается и нами самими отслеживается столько противоречивой информации, что порой теряешься. Как знают наши постоянные читатели, мы всегда отдаем предпочтение официальным источникам. А что же может быть официальнее, чем SECO, Государственный секретариат по экономике, эквивалент соответствующего министерства? Согласно распространенному им в прошлый понедельник коммюнике, в связи с ослаблением ограничительных мер швейцарская экономика начала бодро оправляться от шока, зафиксированного в конце апреля: и потребительский, и инвестиционный спрос превосходят ожидания второго квартала года, а сокращение занятости населения оказалась менее тотальным, чем предполагалось в июне. В результате, результаты за полугодие в целом скорее обнадеживающие.
Экспертная группа полагает, что восстановление швейцарской экономики продолжится и в третьем квартале текущего года. Удар по некоторым отраслям, например, ресторанно-гостиничному сектору, был, по мнению специалистов, частично сглажен за счет усиления внутреннего туризма – как мы знаем, не для всей Швейцарии это так. Другие отрасли, более зависимые от глобального экономического цикла (промышленное производство) или напрямую пострадавшие от пандемии коронавируса и принятых для ее ограничения мер (международный туризм и культурно-зрелищный сектор), восстанавливаются медленнее – показатели не достигают пока прошлогоднего уровня. В сентябре, например, без работы оказалось на 50 000 человек больше, чем годом ранее.
В целом в 2020 году Экспертная группа предсказывает падения ВВП на 3,8% (в июне речь шла о 6,2%). Несмотря на «улучшенный» результат, он станет свидетельством самого серьезного упадка с 1975 года. Ожидаются дальнейшие колебания и на рынке труда – средний уровень безработицы в 2020 году скорее всего составит 3,2% (в июне предсказывали 3,8%).
Специалисты считают, что, даже если швейцарская экономика будет медленно, но верно восстанавливаться, вряд ли она вернется к своему докризисному уровню раньше конца 2021, да и то лишь если удастся избежать повторного введения режима изоляции в самой Швейцарии и в ее странах-партнерах.
Разумеется, все эти прогнозы, как говорится, «зависят». И не надо быть экономистом-международником, чтобы понимать, от чего: от развития пандемии, конечно. Если вновь начнут закрываться границы и останавливаться жизнь внутри стран, то ничего хорошего не жди. Если же найдется надежная вакцина, например, то мрачные прогнозы могут и не подтвердиться… Поживем-увидим? Давайте все же не впадать в уныние, это мы точно всегда успеем.
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