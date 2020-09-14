Кроме вышеупомянутых государств, в первую десятку вошли Австралия, Нидерланды, США, Дания, Исландия и Швеция. Авторы исследования «Recover, (Re)build: Exploring Country Capacity PostCOVID» проанализировали экономические и социальные показатели, а также данные из сферы здравоохранения. Интересно, что, по сравнению с Германией, эксперты предсказывают другим соседям Швейцарии менее радужное будущее: Австрия стоит на 13-м месте, Франция – на 18-м, Италия – на 40-м. Россия заняла 36-ю строчку, Украина –57-ю, кроме того, в рейтинг вошли Казахстан (39), Кыргызстан (52), Армения (62), Азербайджан (67), Грузия (75) и Таджикистан (88). Замыкают список Замбия, Мозамбик и Чад.

Эксперты подчеркнули, что лидеры рейтинга отличаются высоким уровнем социального капитала и сильными финансовыми системами. В категории «устойчивость экономики» Швейцарии досталась первая строчка, это объясняется прекрасными результатами в области цифровой экономики, образования, управления и социального капитала. Что касается зависимости Конфедерации от международной торговли, то это может стать преимуществом, поскольку ожидается, что основные партнеры альпийской республики сумеют достаточно быстро восстановить свою экономику после санитарного кризиса.

По данным швейцарского правительства, за первые восемь месяцев 2020 года в стране было заключено около 73 тыс. договоров о прохождении профессионально-технического обучения, что составляет 96% договоров за тот же период 2019-го. Такой результат достигнут благодаря объединенным усилиям Конфедерации и кантонов, стремящихся помочь молодым швейцарцам выйти на рынок труда. Возвращаясь к цифровой экономике, добавим, что вчера Федеральный совет сообщил в коммюнике о новых приоритетах: в будущем в этой сфере будет уделяться больше внимания обработке данных и окружающей среде. Кроме того, в обновленной стратегии «Цифровая Швейцария» учтена важность дигитализации для надлежащего реагирования страны в кризисных ситуациях, таких как распространение нового коронавируса.

Специальная экспертная группа сообщила, что, благодаря сравнительно быстрой отмене ограничений, введенных весной этого года в связи с пандемией Covid-19, швейцарская экономика пострадала меньше, чем предполагалось ранее: летом был отмечен рост потребления и безналичных расчетов. Если положительная динамика сохранится, то ВВП страны в этом году сократится не на 6,2% (июньский прогноз), а на 5%. Ожидается, что среднегодовой уровень безработицы составит менее 3,5%, тогда как в июне эксперты прогнозировали 3,8%. Впрочем, ситуация может сложиться иная, если распространение коронавируса резко ускорится и для борьбы с ним на территории Швейцарии и ее основных торговых партнеров будут введены строгие ограничения.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в тематическом досье.