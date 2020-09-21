Когда же все это кончится?! Разве не задаем все мы себе этот вопрос каждый день, читая неутешительные сводки. А просвета пока не видно, ну не маячит нам луч света в темном коронавирусном царстве, хоть ты убейся. В людях растет раздражение – мы видим это и в комментариях наших читателей. И все понятно: надоело постоянно менять планы или вообще не иметь возможности что-то планировать, надоело «маскироваться», отстраняться при встрече от людей, которых хотелось бы обнять… Но это еще цветочки. А вот если в такой ситуации теряешь бизнес, работу? Как уже рассказывала Наша Газета, во втором квартале 2020 года из-за вызванного пандемией Covid-19 кризиса даже в Швейцарии снизились все показатели «барометра занятости», в частности, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество рабочих мест сократилось на 0,6%, а число вакансий – на 26,9%.

Несмотря на высокое четвертое место, занимаемое Швейцарией в рейтинге стран, экономика которых способна восстановиться после пандемии, резкое падение ее в течение первого полугодия не пройдет бесследно.

Экономисты одного из двух главных финансовых учреждений страны подтверждают свой прогноз о снижении внутреннего валового продукта на 4% в 2020 году и предсказывают его восстановление до уровня конца 2019 года не ранее конца 2021-го. Сами они называют такой прогноз «относительно оптимистичным».



Такие выводы отражены в опубликованном на прошлой неделе «Швейцарском мониторе» («Moniteur Suisse») за третий триместр 2020 года, в котором эксперты банка визуально представили развитие экономики в обозримом будущем в виде наклонного V. Не фонтан, одним словом.



Понятно, что в нынешней ситуации замедлилась и иммиграция, то есть приток на национальный рынок новой квалифицированной рабочей силы. По оценке Credit Suisse, в связи со спадом темпов экономического развития и ростом безработицы эта тенденция продолжится и в 2021 году: иммиграция скатится до самого низкого уровня, наблюдавшегося с момента введения свободного передвижения граждан в 2007-м. Напоминаем, что соглашение с ЕС будет главным вопросом на предстоящем 27 сентября национальном референдуме. В этой связи экономист банка Максим Боттерон отметил на прошедшей в Лозанне пресс-конференции, что если предложенный НПШ текст пройдет, Швейцария перейдет к «бюрократическому» управлению иммиграцией, вместо нынешнего «либерального» подхода, «но это ничего не изменит в потребности в дополнительной рабочей силе, испытываемой швейцарской экономикой».



«В начале 2020 года мы констатировали высокое число прибывших, выше чем в предыдущем году», - заметил Максим Боттерон. В марте была стагнация, ну а дальше, как вы знаете, все рухнуло. Статистика за июнь-июль фиксирует продолжающийся спад, но с намеком на нормализацию. В частности, отрасли здравоохранения и сельского хозяйства, а также сектор услуг абсорбировали иностранную рабочую силу даже в пик кризиса.

Безработица в Швейцарии традиционно находилась на очень низком уровне по сравнению со многими другими европейскими странами. Но сейчас, несмотря на принятые правительством меры, ожидается рост числа безработных. «Во время периода самоизоляции, 25% всех работающих людей в стране были вынуждены сократить объем занятости», - напомнил экономист. Более конкретно, Credit Suisse ожидает, что к середине 2021 года уровень безработицы составит 4% вместо нынешних 3,3%. «Можно предположить, что это замедлит рост потребления, но не совсем задушит его», - считают авторы исследования. Не ожидая повторного введения режима самоизоляции на национальном уровне, эксперты банка считают, тем не менее, что временное ограничение передвижений будет и дальше негативно влиять на конъюнктуру.

Стал известен и «взнос» банка в преодоление этой невиданной доселе ситуации. Credit Suisse предоставил особые кредиты, которые так и называются – Covid-кредиты, более 16 700 предприятиям, на общую сумму в 3,3 млрд франков. Однако, как уточнила в прошлую среду агентству ATS Кароль Нахбауэр, отвечающая в женевском отделении банка за эту категорию клиентов, только две трети этой суммы были в итоге использованы. «Структура предприятий в Швейцарии достаточно легкая, и активов у них достаточно. Финансовый баланс у большинства здоровый», несмотря на все сложности, подтвердила она.

Если подводить общий итог, то, по оценке Credit Suisse, рецессия и обвал биржи в 2020 году слились в уникальное по своей сложности и совпадению по времени явление, которое быстро охватило весь мир. Нынешнее медленное оживление следует воспринимать с осторожностью: с экономической точки зрения, есть победители, потерпевшие и выжившие, и дальнейшее развитие каждой из этих групп определит долгосрочные изменения как в экономике, так и в других областях жизни. А это, считают эксперты банка, дает основания для того, чтобы считать «завтра» не просто продолжением «вчера», но поворотным моментом в современной истории.