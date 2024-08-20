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среда, 21 августа 2024 года   

Мгновенные платежи в Швейцарии |Paiements instantanés en Suisse

Автор: , Берн, .

Фото: Rodion Kutsaiev, Unsplash

С сегодняшнего дня первые швейцарские банки начнут внедрять новый вид денежных переводов.

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À partir d’aujourd'hui, les premières banques suisses introduisent un nouveau système de transfert d’argent.

В настоящее время обработка переводов со счета на счет в швейцарских банках занимает несколько часов. Платежные поручения, размещенные, например, в первой половине дня, как правило, выполняются после обеда, а транзакции, запланированные во второй половине дня, – на следующий рабочий день. Если же вы захотели перевести какую-то сумму в пятницу, то на счет получателя она поступит только в понедельник. А если впереди праздничные дни, то ждать придется еще дольше.

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