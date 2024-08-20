Мгновенные платежи в Швейцарии |Paiements instantanés en Suisse

В настоящее время обработка переводов со счета на счет в швейцарских банках занимает несколько часов. Платежные поручения, размещенные, например, в первой половине дня, как правило, выполняются после обеда, а транзакции, запланированные во второй половине дня, – на следующий рабочий день. Если же вы захотели перевести какую-то сумму в пятницу, то на счет получателя она поступит только в понедельник. А если впереди праздничные дни, то ждать придется еще дольше.