Автор: Заррина Салимова, Берн, 20.08.2024.
С сегодняшнего дня первые швейцарские банки начнут внедрять новый вид денежных переводов.|
À partir d’aujourd'hui, les premières banques suisses introduisent un nouveau système de transfert d’argent.
В настоящее время обработка переводов со счета на счет в швейцарских банках занимает несколько часов. Платежные поручения, размещенные, например, в первой половине дня, как правило, выполняются после обеда, а транзакции, запланированные во второй половине дня, – на следующий рабочий день. Если же вы захотели перевести какую-то сумму в пятницу, то на счет получателя она поступит только в понедельник. А если впереди праздничные дни, то ждать придется еще дольше.
Где находятся самые дорогие частные школы мира?Ответ очевиден: конечно, у нас, в Швейцарии!
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