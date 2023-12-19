Уловки мошенников в Twint |Les astuces des fraudeurs dans Twint

Денежные переводы, покупки, оплата парковки – около пяти миллионов жителей Швейцарии регулярно используют для этих целей Twint. Учитывая популярность, простоту и удобство этого приложения, не приходиться удивляться тому, что мошенники пытаются ввести пользователей в заблуждение с помощью все более изощренных трюков.