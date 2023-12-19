Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 19 декабря 2023 года   

Уловки мошенников в Twint |Les astuces des fraudeurs dans Twint

Автор: , Берн, .

Фото: Jonas Leupe, Unsplash

В преддверии праздников пользователям популярного швейцарского платежного приложения не стоит терять бдительность.

|

À l’approche des fêtes de fin, les utilisateurs de la populaire application de paiement suisse doivent rester vigilants.

Денежные переводы, покупки, оплата парковки – около пяти миллионов жителей Швейцарии регулярно используют для этих целей Twint. Учитывая популярность, простоту и удобство этого приложения, не приходиться удивляться тому, что мошенники пытаются ввести пользователей в заблуждение с помощью все более изощренных трюков.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
twint
мошенничество в интернете
мошенники в швейцарии
Статьи по теме: 
Интернет-мошенники не дремлют
Вниманию мошенников
Внимание! Мошенничество с банковскими картами
Интернет-мошенники действуют под маской швейцарской таможни
Apple Pay, Twint и швейцарские пользователи
Как не стать жертвой обмана, покупая в интернете?
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.15
CHF-EUR 1.05
CHF-RUB 104.08

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Выборы в Федеральный совет

Швейцарский парламент избрал членов правительства на следующие четыре года. Кто сменит Алена Берсе? Кто станет новым канцлером? И кто будет президентом Конфедерации в следующем году?

Всего просмотров: 629

На Гштаадской высоте

 С 26 января по 3 февраля в знаменитом курортном городке пройдет очередной международный фестиваль «Музыкальные вершины». Билеты на некоторые концерты стоит заказывать уже сейчас.

Всего просмотров: 566

Швейцарцам не хватает толерантности. В других

 Такого мнения придерживаются три четверти участников опроса, проведенного SSR в апреле-мае 2023 года.

Всего просмотров: 531
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени

 30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.

Всего просмотров: 2,716

Миллиарды – садовнику?

Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.

Всего просмотров: 1,363

Без каких продуктов Nestlé России не прожить?

 Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.

Всего просмотров: 1,445
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top