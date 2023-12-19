Автор: Заррина Салимова, Берн, 19.12.2023.
В преддверии праздников пользователям популярного швейцарского платежного приложения не стоит терять бдительность.|
À l’approche des fêtes de fin, les utilisateurs de la populaire application de paiement suisse doivent rester vigilants.
Денежные переводы, покупки, оплата парковки – около пяти миллионов жителей Швейцарии регулярно используют для этих целей Twint. Учитывая популярность, простоту и удобство этого приложения, не приходиться удивляться тому, что мошенники пытаются ввести пользователей в заблуждение с помощью все более изощренных трюков.
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