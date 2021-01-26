Легко ли найти работу в Швейцарии?

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 26. 01. 2021.
Нет, если вы – иностранец. Так, согласно исследованию Федеральной политехнической школы Цюриха, при одинаковой квалификации граждане Конфедерации имеют преимущество перед иностранцами на швейцарском рынке труда.|
Pas si vous êtes étranger. Selon une étude du KOF, l’institut de recherche de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, à qualifications égales, les Suisses restent privilégiés sur le marché du travail suisse.
Образование, компетенции, опыт – именно эти критерии, казалось бы, должны интересовать работодателя при поиске сотрудников. Однако, как показывают многочисленные исследования, реальность часто выглядит иначе. При принятии решения о найме важную роль нередко играют пол, происхождение или этническая принадлежность соискателя, то есть факторы, которые мало говорят о его соответствии должности. Подобная дискриминация нарушает равенство возможностей и приводит к тому, что некоторые люди долго не могут найти работу или вынуждены трудиться на низкооплачиваемых должностях.
Кто же в Швейцарии подвергается дискриминации на рынке труда и почему? Ответ на этот вопрос нашли ученые Центра конъюнктурных исследований (KOF) при Федеральной политехнической школе в Цюрихе (ETHZ). Исследователи, работавшие в сотрудничестве с Государственным секретариатом по экономике (SECO), получили доступ к анонимизированным данным пользователей Job-Room, одной из крупнейших швейцарских платформ по трудоустройству, на которой содержатся профили более чем 150 000 соискателей. Рекрутеры используют эту систему для поиска персонала. Сначала они определяют требования для соискателя, а затем получают список подходящих кандидатов и могут просмотреть их профили. В них содержится, в частности, информация о навыках, половой принадлежности, национальности и языковых компетенциях. Если рекрутер заинтересован, то он может связаться с кандидатом буквально одним щелчком мыши и пригласить его на собеседование.
В течение примерно десяти месяцев ученые KOF наблюдали, с какими кандидатами хотят встретиться рекрутеры и как они делают свой выбор. Анализ миллионов решений позволил оценить, каким образом происхождение или пол соискателя влияют на то, что с ним вообще свяжутся.
Выяснилось, что вероятность контакта с иностранными кандидатами была в среднем на 6,5% ниже, чем со швейцарцами, обладающими аналогичными характеристиками. При этом в относительно более выгодном положении оказались выходцы из Северной, Западной, Центральной и Восточной Европы, а наибольшей дискриминации подвергаются специалисты из балканских, африканских, ближневосточных и азиатских стран.
Исследовательская группа также смогла показать, что один и тот же человек принимает разные решения в зависимости от времени суток. Так, иностранное происхождение соискателя оказывает более сильное негативное влияние на рекрутера около полудня и вечером: когда он просто устал и голоден, то быстрее просматривает резюме, чаще «отметая» иностранцев. По словам авторов исследования, это говорит о том, что бессознательные механизмы, такие как стереотипы в отношении этнических меньшинств, также способствуют дискриминации.
Добавим, что результаты исследования, реализованного при поддержке Швейцарского национального научного фонда (SNF), были опубликованы в журнале Nature.
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