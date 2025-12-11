Регулярные читатели Нашей Газеты знают о ежегодном исследовании, проводимом Цюрихским университетом прикладных наук (ZHAW) на предмет определения «слов года». Для этого ученые из ZHAW анализируют базу данных швейцарской речи Swiss-AL и устанавливают для каждого национального языка 30 слов, которые в данном году использовались чаще или значительно иначе, чем в предыдущие. Затем профессиональное жюри выбирает три наиболее значимые слова из этого списка – среди предложений общественности и на основе собственного опыта.