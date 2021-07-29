В исследовании «Расходы и прибыль от транспорта», опубликованном Федеральным управлением территориального развития (ARE), отмечается, что ущерб должны покрывать пользователи транспорта, а не все общество. Стоимость передвижения на автомобилях, мотоциклах, автобусах и т.д. "включает" загрязнение окружающей среды, несчастные случаи и т.д. Например, в 2018 году из-за шума и выхлопных газов население Швейцарии потеряло 17300 лет жизни, а фермеры собрали на 87600 тонн зерновых культур меньше, чем могли бы. В целом швейцарцы провели в больнице 26900 дней из-за болезней, спровоцированных загрязнением атмосферы и грохотом проезжающих машин. Пробки на дорогах – отдельная тема, так как в масштабе всей страны затраты, связанные с заторами, весьма существенны, кроме того, водители теряют ценное время.

В 2018 году общая сумма затрат на транспортную систему Швейцарии составила 13,7 млрд франков, в том числе 9,7 млрд на частный транспорт, 1,1 млрд на средства передвижения, не загрязняющие окружающую среду (велосипеды, самокаты и т.д.), и только 0,3 млрд на общественный транспорт.

В исследовании приведен список видов ущерба от выбросов диоксида углерода, который накапливается в атмосфере и провоцирует изменение климата:

- повреждение средств производства продуктов питания из-за учащения экстремальных климатических явлений (засухи, сильные осадки, ураганы, размножение паразитов и т. д.);

- повышение уровня моря в результате повышения глобальной температуры;

- повреждение инфраструктуры, несчастные случаи, дефицит воды и т.д.;

- ущерб здоровью, т.е. последствия, непосредственно вызванные экстремальными климатическими явлениями, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний или астмы (в частности, жара);

- ущерб экосистемам и сокращение биологического разнообразия.

Сторонники передвижения на велосипедах, самокатах и других видах устойчивого транспорта не могли не обратить внимание на опубликованную ARE информацию. В интервью телерадиокомпании RTS глава водуазского отделения Ассоциации по вопросам транспорта и окружающей среды (ATE) Давид Редлер отметил, что государство должно отдавать предпочтение тем способам передвижения, которые обходятся дешевле.

Со своей стороны, представители автомобильной промышленности полагают, что в исследовании не учитываются преимущества автомобильного транспорта для экономики и общества. Некоторые даже подчеркивают, что сегодня в первую очередь критике подвергаются частные авто.

Что касается экспертов ARE, то они сожалеют о несоблюдении принципа «платит тот, кто загрязняет». Сегодня швейцарцы совершают более частые и длинные поездки, чем совершали бы при соблюдении этого принципа. Один из возможных способов исправить ситуацию – включить затраты на транспорт в налог на выбросы CO2. Кроме того, будущая электрификация автопарка поможет сократить вредное влияние на здоровье и окружающую среду и, соответственно, расходы.