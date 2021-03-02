Ровно год назад мы рассказывали вам об аналогичном событии – в формате стриминга с международной аудиторией общались устроители юбилейного 90-го Женевского автосалона (Geneva International Motor Show, GIMS). Тогда это казалось чем-то из ряда вон выходящим, а слова директора салона о том, что юбилей не отменяется, а переносится на будущий год были восприняты, как данность. Но прошел год, коронавирусный воз и ныне там, а приглашение на «живое мероприятие» поразило бы нас до глубины души. Видно, и тут был прав Александр Сергеевич – привычка действительно замена счастию… Ох… Так что сели мы смотреть церемонию, как повелось, перед экраном компьютера, отметив таким образом два юбилея: премия вручалась совместно командой Женевского автосалона и жюри «Car of the Year» в десятый раз и все эти годы проведение церемонии в Женеве поддерживает Touring Club Suisse – крупнейшая национальная ассоциация автолюбителей, насчитывающая более 1,5 млн членов и отмечающая в этом году свое 125-летие.

Сама же премия, считающаяся наиболее престижной в автомобильной индустрии, существует с 1964 года. По традиции жюри из 59 специализированных журналистов, представляющих 22 страны, должно были выбрать «самую-самую» модель из семи финалистов. На этот раз ими стали Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Škoda Octavia, Toyota Yaris et Volkswagen ID.3. «Мы очень рады, что GIMS вновь принимает нас в Женеве, - читаем мы слова президента жюри, немецкого журналиста Франка Йанссена в распространенном за несколько дней до события коммюнике. – В это трудное время особенно важна взаимная поддержка. А в том, что церемония проходит в интернете, даже есть свои преимущества, ведь это позволяет по-иному представить всех финалистов. Мы и в 2020 году планируем организовать церемонию в рамках GIMS».

Этому последнему сообщению мы, конечно, рады, хотя очень надеемся, что получим все же приглашение в оживленное Palexpo, а не в zoom! В ожидании «завтра», поговорим о «вчера».

В качестве увертюры зрителям показали короткометражный фильм обо всех прошлых победителях – чудесная возможность за семь минут оценить рост автомобильной индустрии и умилиться симпатичным разноцветным машинкам, с высоты сегодняшнего дня кажущихся игрушечными.

Далее на огромном экране за спиной открывшей церемонию швейцарской журналистки Мелани Фреймон мы увидели лица всех 59 членов жюри, после чего к нашей коллеге «живьем» присоединились Франк Йанссен и новый, с мая 2020 года, директор Женевского автосалона Сандро Мескита. Г-н Мескита обратился к виртуальной аудитории с короткой зачитанной по бумажке речью, разочаровавшей нас как отсутствием хотя бы одной оригинальной мысли, так и очень средним английским для человека с дипломом UCLA.

Затем стало поинтереснее: на сцену один за другим выехали семь финалистов, и даже спокойно относящямуся к автомобилям человеку невозможно было ими не залюбоваться! (Вполне вероятно, что это был оптический обман, но мы своим глазам поверили!) Дефиле сопровождалось короткими профессиональными комментариями Франка Йанссена, который подчеркнул, что предпочитает женевское автошоу всем прочим в силу швейцарского нейтралитета – действительно, суждение Швейцарии не затуманено интересами собственного автопрома! Президент международного жюри рассказал, что, хотя значительная часть работы его коллег вынужденно проводилась заочно, машины эксперты тестировали по-настоящему: в качестве вещдоков нам были продемонстрированы короткие видео с ними за рулем кандидатов на награду.

В соответствии с традицией прозрачности, мы узнали о выборе представителей каждой из 22 участвующих в отборочном процессе стран, в алфавитном порядке. Мнения разошлись, некоторые результаты удивили, казалось, самого Йанссена, а мы отметили для себя, что российские эксперты Вадим Овсянкин и Сергей Знаемский выделили Land Rover Defender, а швейцарские, Андреас Фауст и Петер Руш, – Fiat 500. Однако в итоге большинство очков, целых 266, набрала модель… Toyota Yaris, во второй раз за час выкатившаяся на сцену! Кто-нибудь уже катался на такой?