Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 4. 05. 2021.
Впервые с начала вызванного пандемией коронавируса экономического спада больше швейцарских компаний планируют увеличить численность персонала, чем сократить, говорится в исследовании Центра конъюнктурных исследований (KOF) при Федеральной политехнической школе Цюриха (ETHZ).|
Pour la première fois depuis le début de la crise du coronavirus, les entreprises qui prévoient d’augmenter leurs effectifs sont plus nombreuses que celles qui prévoient de les réduire, selon l’étude du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
Центр конъюнктурных исследований (KOF) занимается мониторингом швейцарского рынка труда с помощью ежеквартально публикуемого индикатора занятости. Этот показатель рассчитывается на основе опросов представителей девяти отраслей экономики, на которые в совокупности приходится 85% рабочих мест в частном секторе. Положительное значение индикатора означает, что число фирм, планирующих сократить рабочие места в отчетном квартале, меньше, чем число компаний, планирующих увеличить численность персонала. И наоборот, отрицательное значение свидетельствует о негативной динамике занятости. В прошлом было установлено, что оценки KOF предвосхищают фактическое развитие рынка труда, то есть индикатор дает раннюю оценку ситуации, которая сложится в ближайшие месяцы.
В апреле эксперты центра KOF опросили более чем 4 500 компаний относительно их ожиданий и прогнозов в сфере найма сотрудников. Выяснилось, что индикатор занятости значительно вырос в апреле и теперь составляет -1,8 пункта. Для сравнения: в первом квартале 2021 года он составлял -6,3 пункта, а во время первого локдауна в 2020-м значение упало до -20,5 пунктов. Таким образом, этот показатель компенсировал значительную часть падения, которое он претерпел год назад из-за вызванного пандемией кризиса, и сейчас лишь немного ниже своего среднего многолетнего значения. Другими словами, перспективы швейцарского рынка труда значительно улучшились по сравнению с последними месяцами.
Этот прогресс связан с позитивными ожиданиями представителей бизнеса на ближайшие три месяца. В целом, впервые с начала санитарного кризиса больше компаний планируют расширить штат, чем сократить его. При этом, положительная тенденция наблюдается в большинстве секторов экономики. Согласно опросам, преимущественное число компаний в страховом секторе планирует увеличить численность своей рабочей силы. Показатели занятости в сфере услуг, строительства и оптовой торговли также положительны. Кроме того, индикатор значительно восстановился в производственном секторе.
Добавим, что позитивно смотрят в будущее и эксперты Credit Suisse, опубликовавшие в понедельник совместно с отраслевой ассоциацией Procure.ch исследование на основе индекса деловой активности (Purchasing Managers’ Index или PMI). Значения индекса выше 50 пунктов указывают на экономический рост, причем в апреле PMI для обрабатывающей промышленности вырос до 69,5 пунктов с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем – это самый высокий уровень с начала проведения подобных исследований в 1995 году. Настроения улучшились не только в промышленности, но и в секторе услуг, где соответствующий индикатор вырос до 57,6 пунктов, а сокращение рабочих мест было остановлено впервые за 14 месяцев. Подъем в промышленности носит повсеместный характер, однако, по мнению экономистов CS, рекордный уровень не следует интерпретировать слишком широко с учетом резкого спада во время пандемии. В целом, сектор услуг по-прежнему менее динамичен, чем промышленность, так как он в большей степени зависит от внутреннего потребления, которое сдерживается пандемией и ограничительными мерами.
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