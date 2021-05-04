Центр конъюнктурных исследований (KOF) занимается мониторингом швейцарского рынка труда с помощью ежеквартально публикуемого индикатора занятости. Этот показатель рассчитывается на основе опросов представителей девяти отраслей экономики, на которые в совокупности приходится 85% рабочих мест в частном секторе. Положительное значение индикатора означает, что число фирм, планирующих сократить рабочие места в отчетном квартале, меньше, чем число компаний, планирующих увеличить численность персонала. И наоборот, отрицательное значение свидетельствует о негативной динамике занятости. В прошлом было установлено, что оценки KOF предвосхищают фактическое развитие рынка труда, то есть индикатор дает раннюю оценку ситуации, которая сложится в ближайшие месяцы.

В апреле эксперты центра KOF опросили более чем 4 500 компаний относительно их ожиданий и прогнозов в сфере найма сотрудников. Выяснилось, что индикатор занятости значительно вырос в апреле и теперь составляет -1,8 пункта. Для сравнения: в первом квартале 2021 года он составлял -6,3 пункта, а во время первого локдауна в 2020-м значение упало до -20,5 пунктов. Таким образом, этот показатель компенсировал значительную часть падения, которое он претерпел год назад из-за вызванного пандемией кризиса, и сейчас лишь немного ниже своего среднего многолетнего значения. Другими словами, перспективы швейцарского рынка труда значительно улучшились по сравнению с последними месяцами.

Этот прогресс связан с позитивными ожиданиями представителей бизнеса на ближайшие три месяца. В целом, впервые с начала санитарного кризиса больше компаний планируют расширить штат, чем сократить его. При этом, положительная тенденция наблюдается в большинстве секторов экономики. Согласно опросам, преимущественное число компаний в страховом секторе планирует увеличить численность своей рабочей силы. Показатели занятости в сфере услуг, строительства и оптовой торговли также положительны. Кроме того, индикатор значительно восстановился в производственном секторе.

Картину омрачает только сектор гостиничного и ресторанного бизнеса, в котором индикатор занятости в апреле составил -34,5 пункта, что является одним из самых низких исторических показателей. Более того, текущие прогнозы даже ухудшились по сравнению с первым кварталом. Тем не менее, гостиницы также ожидают улучшения ситуации в ближайшие месяцы.

Добавим, что позитивно смотрят в будущее и эксперты Credit Suisse, опубликовавшие в понедельник совместно с отраслевой ассоциацией Procure.ch исследование на основе индекса деловой активности (Purchasing Managers’ Index или PMI). Значения индекса выше 50 пунктов указывают на экономический рост, причем в апреле PMI для обрабатывающей промышленности вырос до 69,5 пунктов с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем – это самый высокий уровень с начала проведения подобных исследований в 1995 году. Настроения улучшились не только в промышленности, но и в секторе услуг, где соответствующий индикатор вырос до 57,6 пунктов, а сокращение рабочих мест было остановлено впервые за 14 месяцев. Подъем в промышленности носит повсеместный характер, однако, по мнению экономистов CS, рекордный уровень не следует интерпретировать слишком широко с учетом резкого спада во время пандемии. В целом, сектор услуг по-прежнему менее динамичен, чем промышленность, так как он в большей степени зависит от внутреннего потребления, которое сдерживается пандемией и ограничительными мерами.