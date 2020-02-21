Автор: Лейла Бабаева, Берн, 21. 02. 2020. Просмотров: 15
По данным государственного портала для малых и средних предприятий, в Швейцарии нет законов, регулирующих стажировки, однако стажер должен получать зарплату, если его деятельность в компании помогает ей увеличить прибыль. Во многих крупных фирмах есть отделы, планирующие работу стажеров и подбирающие для них соответствующие должности. Менеджеры должны позаботиться о том, чтобы новичок получил как можно больше полезных знаний, ведь, если он окажется достаточно мотивированным, то позднее станет ценным сотрудником.
Добавим, что многие студенты в любом случае обязаны пройти стажировку: будущие работники детских садов, врачи, инженеры, переводчики, архитекторы… список можно продолжать. Хорошая новость в том, что, по данным центра конъюнктурных исследований (KOF) Федеральной политехнической школы Цюриха, прохождение стажировки способствует увеличению дохода в кратко- и долгосрочной перспективе. При этом, однако, студенты сами должны научиться отличать серьезные предложения от объявлений, опубликованных лишь с целью восполнить нехватку персонала.
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