По данным государственного портала для малых и средних предприятий, в Швейцарии нет законов, регулирующих стажировки, однако стажер должен получать зарплату, если его деятельность в компании помогает ей увеличить прибыль. Во многих крупных фирмах есть отделы, планирующие работу стажеров и подбирающие для них соответствующие должности. Менеджеры должны позаботиться о том, чтобы новичок получил как можно больше полезных знаний, ведь, если он окажется достаточно мотивированным, то позднее станет ценным сотрудником.



Добавим, что многие студенты в любом случае обязаны пройти стажировку: будущие работники детских садов, врачи, инженеры, переводчики, архитекторы… список можно продолжать. Хорошая новость в том, что, по данным центра конъюнктурных исследований (KOF) Федеральной политехнической школы Цюриха, прохождение стажировки способствует увеличению дохода в кратко- и долгосрочной перспективе. При этом, однако, студенты сами должны научиться отличать серьезные предложения от объявлений, опубликованных лишь с целью восполнить нехватку персонала.





По информации портала поиска вакансий jobup.ch, медианная зарплата стажера в Швейцарии, который проводит на предприятии полный рабочий день, составляет 43 916 франков в год (до вычета налогов). Представитель jobup.ch Фанни Комба отметила в интервью журналу Bilan, что в последние 3-4 года компаниям прежде всего требуются стажеры в сфере онлайн-бизнеса и интернет-технологий, но в целом на рынке труда спрос превышает предложение. В связи с этим работодатели могут спокойно выбирать наиболее мотивированных и компетентных кандидатов, а для многих соискателей прохождение стажировки стало оптимальным способом приобрести нужные навыки, чтобы позднее на собеседовании именно на них обратили внимание.В 2018 году член Национального совета от Социалистической партии Матиас Рейнар представил предложение внести изменения в трудовое законодательство и на федеральном уровне определить правила, регулирующие продолжительность стажировок и размер зарплаты. Федеральный совет рекомендует отклонить предложение, ссылаясь на то, что стажировку проходит лишь малая часть занятого населения, а наблюдение за рынком труда – задача кантонов. Слово – за депутатами Национального совета, которым предстоит проголосовать за или против весной этого года.