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пятница, 21 февраля 2020 года   

Кому полезны стажировки?|A qui profitent les stages?

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 21. 02. 2020. Просмотров: 15

(© pixabay.com)

В Швейцарии число стажеров, получающих зарплату, за период с 2003-го по 2018-й год выросло с 19 тыс. до 49 тыс., отмечается на сайте Федеральной службы статистики (OFS). При этом неизвестно, сколько человек осваивают основы профессии бесплатно, и кому это приносит пользу: самим стажерам или работодателям.|
Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), le nombre de stagiaires rémunérés percevant un salaire est passé de 19 000 à 49 000 personnes de 2003 à 2018. Cependant, on ne sait pas combien de personnes apprennent gratuitement les bases de la profession et à qui cela profite: aux stagiaires ou aux employeurs.

По данным государственного портала для малых и средних предприятий, в Швейцарии нет законов, регулирующих стажировки, однако стажер должен получать зарплату, если его деятельность в компании помогает ей увеличить прибыль. Во многих крупных фирмах есть отделы, планирующие работу стажеров и подбирающие для них соответствующие должности. Менеджеры должны позаботиться о том, чтобы новичок получил как можно больше полезных знаний, ведь, если он окажется достаточно мотивированным, то позднее станет ценным сотрудником.

Добавим, что многие студенты в любом случае обязаны пройти стажировку: будущие работники детских садов, врачи, инженеры, переводчики, архитекторы… список можно продолжать. Хорошая новость в том, что, по данным центра конъюнктурных исследований (KOF) Федеральной политехнической школы Цюриха, прохождение стажировки способствует увеличению дохода в кратко- и долгосрочной перспективе. При этом, однако, студенты сами должны научиться отличать серьезные предложения от объявлений, опубликованных лишь с целью восполнить нехватку персонала.

По информации портала поиска вакансий jobup.ch, медианная зарплата стажера в Швейцарии, который проводит на предприятии полный рабочий день, составляет 43 916 франков в год (до вычета налогов). Представитель jobup.ch Фанни Комба отметила в интервью журналу Bilan, что в последние 3-4 года компаниям прежде всего требуются стажеры в сфере онлайн-бизнеса и интернет-технологий, но в целом на рынке труда спрос превышает предложение. В связи с этим работодатели могут спокойно выбирать наиболее мотивированных и компетентных кандидатов, а для многих соискателей прохождение стажировки стало оптимальным способом приобрести нужные навыки, чтобы позднее на собеседовании именно на них обратили внимание.

В 2018 году член Национального совета от Социалистической партии Матиас Рейнар представил предложение внести изменения в трудовое законодательство и на федеральном уровне определить правила, регулирующие продолжительность стажировок и размер зарплаты. Федеральный совет рекомендует отклонить предложение, ссылаясь на то, что стажировку проходит лишь малая часть занятого населения, а наблюдение за рынком труда – задача кантонов. Слово – за депутатами Национального совета, которым предстоит проголосовать за или против весной этого года.

 

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