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вторник, 10 декабря 2024 года   

Кантон Во на пути снижения налогов |Vaud sur le chemin d’abaissement des impôts

Автор: , Лозанна, .

Зал заседаний парламента кантона Во Photo © VD

С минимальным перевесом голосов парламент кантона Во принял первый этап предложенной правительством налоговой реформы.

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Le parlement vaudois a accepté de peu la première phase du plan «pouvoir d’achat» proposé par le gouvernement.

 

Наши читатели уже знают, что по итогам голосования 24 ноября 2024 года жителям кантона Женева, отличающегося самым высоким уровнем налогообложения в Швейцарии, удалось-таки добиться небольшого сдвига в сторону его понижения. Причем для всех без исключения граждан. Их соседям из кантона Во хочется последовать их примеру. Напомним хронологию событий.

налогообложение в швейцарии
налоги в кантоне Во
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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