Кантон Во на пути снижения налогов |Vaud sur le chemin d’abaissement des impôts

Наши читатели уже знают, что по итогам голосования 24 ноября 2024 года жителям кантона Женева, отличающегося самым высоким уровнем налогообложения в Швейцарии, удалось-таки добиться небольшого сдвига в сторону его понижения. Причем для всех без исключения граждан. Их соседям из кантона Во хочется последовать их примеру. Напомним хронологию событий.