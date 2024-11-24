Результаты референдума 24 ноября |Résultats de la votation du 24 novembre

Новая система финансирования системы здравоохранения оказалась единственным вопросом, по которому швейцарские избиратели проголосовали «за». Согласно реформе, в пользу которой высказались 53,3% граждан, услуги по обязательному медицинскому страхованию будут финансироваться страховщиками и кантонами по единой формуле: кантоны будут покрывать не менее 26,9% расходов, а страховые компании – не более 73,1%. Такое совместное участие различных игроков должно повысить их заинтересованность в том, чтобы в каждом конкретном случае лечение было медицински целесообразным и экономически эффективным.