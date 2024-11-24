Автор: Заррина Салимова, Берн, 24.11.2024.
Швейцарские граждане высказали свое мнение по вопросам изменения закона об аренде жилья, финансирования медицинских услуг и расширения автомагистралей.|
Les Suisses se sont prononcés sur la modification du droit du bail, le financement des prestations de santé et l’élargissement des routes nationales.
Новая система финансирования системы здравоохранения оказалась единственным вопросом, по которому швейцарские избиратели проголосовали «за». Согласно реформе, в пользу которой высказались 53,3% граждан, услуги по обязательному медицинскому страхованию будут финансироваться страховщиками и кантонами по единой формуле: кантоны будут покрывать не менее 26,9% расходов, а страховые компании – не более 73,1%. Такое совместное участие различных игроков должно повысить их заинтересованность в том, чтобы в каждом конкретном случае лечение было медицински целесообразным и экономически эффективным.
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