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воскресенье, 24 ноября 2024 года   

Результаты референдума 24 ноября |Résultats de la votation du 24 novembre

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Швейцарские граждане высказали свое мнение по вопросам изменения закона об аренде жилья, финансирования медицинских услуг и расширения автомагистралей.

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Les Suisses se sont prononcés sur la modification du droit du bail, le financement des prestations de santé et l’élargissement des routes nationales.

Новая система финансирования системы здравоохранения оказалась единственным вопросом, по которому швейцарские избиратели проголосовали «за». Согласно реформе, в пользу которой высказались 53,3% граждан, услуги по обязательному медицинскому страхованию будут финансироваться страховщиками и кантонами по единой формуле: кантоны будут покрывать не менее 26,9% расходов, а страховые компании – не более 73,1%. Такое совместное участие различных игроков должно повысить их заинтересованность в том, чтобы в каждом конкретном случае лечение было медицински целесообразным и экономически эффективным.

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референдум в Швейцарии
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