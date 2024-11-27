Какие швейцарские компании готовы к будущему? | Quelles entreprises suisses sont prêtes pour l’avenir?

Можно ли измерить готовность к будущему? Безусловно, особенно если разработать надежную методологию. Эксперты бизнес-школы IMD рассчитали индикатор, показывающий, насколько предприятия готовы к переменам. Рейтинг, в который вошли ключевые игроки по объему выручки в разных отраслях, основан на 45 переменных и семи основных факторах: финансовые показатели, ожидания инвесторов относительно будущего роста, разнообразие бизнеса, разнообразие сотрудников, исследования и разработки, результаты инновационной деятельности, объем денежных средств и долга.