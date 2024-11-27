Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 27.11.2024.
В новом глобальном рейтинге «Future Readiness Indicator 2024», составленном лозаннской бизнес-школой IMD, концерны Roche и Novartis оказались лидерами фармасектора, а вот швейцарский сегмент люкса в международном сравнении отстает.|
Dans le nouveau classement «Future Readiness Indicator 2024» de l’IMD, Roche et Novartis sont parmi les leaders du secteur pharmaceutique, tandis que le segment suisse du luxe est à la traîne en comparaison internationale.
Можно ли измерить готовность к будущему? Безусловно, особенно если разработать надежную методологию. Эксперты бизнес-школы IMD рассчитали индикатор, показывающий, насколько предприятия готовы к переменам. Рейтинг, в который вошли ключевые игроки по объему выручки в разных отраслях, основан на 45 переменных и семи основных факторах: финансовые показатели, ожидания инвесторов относительно будущего роста, разнообразие бизнеса, разнообразие сотрудников, исследования и разработки, результаты инновационной деятельности, объем денежных средств и долга.
Политизация швейцарских университетов продолжаетсяПока одни вузы страны предъявляют уголовные обвинения после пропалестинских акций, проведенных их студентами в мае прошлого года, другие продолжают им подвергаться.
Результаты референдума 24 ноябряШвейцарские граждане высказали свое мнение по вопросам изменения закона об аренде жилья, финансирования медицинских услуг и расширения автомагистралей.
LVMH, Hermès, SandozБудущее часового подразделения Sandoz держит в напряжении всю часовую индустрию на протяжении уже нескольких месяцев. По последней информации, группа LVMH не намерена участвовать в этой гонке.
Роль ТНК в жизни ШвейцарииAvenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Добавить комментарий