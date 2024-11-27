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среда, 27 ноября 2024 года   

Какие швейцарские компании готовы к будущему? | Quelles entreprises suisses sont prêtes pour l’avenir?

Автор: , Лозанна, .

Фото: Walter Brunner, Unsplash

В новом глобальном рейтинге «Future Readiness Indicator 2024», составленном лозаннской бизнес-школой IMD, концерны Roche и Novartis оказались лидерами фармасектора, а вот швейцарский сегмент люкса в международном сравнении отстает.

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Dans le nouveau classement «Future Readiness Indicator 2024» de l’IMD, Roche et Novartis sont parmi les leaders du secteur pharmaceutique, tandis que le segment suisse du luxe est à la traîne en comparaison internationale.

Можно ли измерить готовность к будущему? Безусловно, особенно если разработать надежную методологию. Эксперты бизнес-школы IMD рассчитали индикатор, показывающий, насколько предприятия готовы к переменам. Рейтинг, в который вошли ключевые игроки по объему выручки в разных отраслях, основан на 45 переменных и семи основных факторах: финансовые показатели, ожидания инвесторов относительно будущего роста, разнообразие бизнеса, разнообразие сотрудников, исследования и разработки, результаты инновационной деятельности, объем денежных средств и долга.

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IMD
фармацевтические компании Швейцарии
Roche
novartis
компании швейцарии
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