Автор: Заррина Салимова, Берн, 19.03.2024.
Какие доходы имеет эта важная группа населения? И с какими трудностями она сталкивается?|
Quel est le revenu de ce groupe de population? Et quels sont les défis auxquels cette classe est confrontée?
Ни один другой термин, наверное, не используется политиками так часто, как «средний класс». Но кто именно входит в эту категорию? Согласно определению федеральной службы статистики, к среднему классу относятся члены домохозяйств, чей эквивалентный доход брутто составляет от 70% до 150% от медианного, например, одинокие люди с доходом от 3 970 до 8 508 франков в месяц или пары с двумя детьми с доходом от 8 338 до 17 867 франков. Как видите, разбежка значительная.
За кого проголосовала «русская» Швейцария?В воскресенье 17 марта граждане России, проживающие или временно находящиеся в Швейцарской Конфедерации, имели возможность выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах президента России.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Михаил Сучков: «Позитивный швейцарский опыт»Героями рубрики Наши люди становятся самые разные, но всегда интересные персонажи, которых мы стараемся поддержать как в радостные моменты, так и в трудные. Сегодняшний наш рассказ – история успеха.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Добавить комментарий