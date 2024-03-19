Как поживает швейцарский средний класс? |Comment se porte la classe moyenne suisse?

Ни один другой термин, наверное, не используется политиками так часто, как «средний класс». Но кто именно входит в эту категорию? Согласно определению федеральной службы статистики, к среднему классу относятся члены домохозяйств, чей эквивалентный доход брутто составляет от 70% до 150% от медианного, например, одинокие люди с доходом от 3 970 до 8 508 франков в месяц или пары с двумя детьми с доходом от 8 338 до 17 867 франков. Как видите, разбежка значительная.