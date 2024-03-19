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вторник, 19 марта 2024 года   

Как поживает швейцарский средний класс? |Comment se porte la classe moyenne suisse?

Автор: , Берн, .

Парадокс среднего класса: доходы год от года увеличиваются, а денег все равно не хватает. Фото: Nashagazeta.ch

Какие доходы имеет эта важная группа населения? И с какими трудностями она сталкивается?

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Quel est le revenu de ce groupe de population? Et quels sont les défis auxquels cette classe est confrontée?

Ни один другой термин, наверное, не используется политиками так часто, как «средний класс». Но кто именно входит в эту категорию? Согласно определению федеральной службы статистики, к среднему классу относятся члены домохозяйств, чей эквивалентный доход брутто составляет от 70% до 150% от медианного, например, одинокие люди с доходом от 3 970 до 8 508 франков в месяц или пары с двумя детьми с доходом от 8 338 до 17 867 франков. Как видите, разбежка значительная.

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