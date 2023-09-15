Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

суббота, 16 сентября 2023 года   

Грязные русские деньги? |L’argent russe, est-il sale ?

Автор: , Цюрих, .

(DR)

Швейцарские журналисты продолжают бдительно следить за попытками обхода санкций в отношении российских граждан, используя для этого различные источники, включая утечки информации в даркнет.

|

Les journalistes suisses continuent à surveiller des tentatives de contourner des sanctions contre les ressortissants russes y compris grâce aux fuites des informations qui finissent sur le darknet.

Вчера газета Tribune de Genève опубликовала сразу два материала за подписями журналистов-расследователей Кристиана Бронниманна, Бернхарда Оденхаля и Оливера Зильмана. Оба касаются животрепещущей темы: действительно ли, как уверяет Государственный секретариат по экономике (SECO), Швейцария пунктуально выполняет взятые на себя обязательства по применению санкций против российских граждан и компаний, или кому-то удается найти лазейку.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 1.05
CHF-RUB 107.91

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сексуальные злоупотребления в лоне католической церкви Швейцарии

 Историки из Цюрихского университета (UZH), впервые получившие доступ к архивным церковным материалам, задокументировали 1002 случая сексуальных злоупотреблений, совершенных католическим духовенством, церковными служащими и членами религиозных орденов в Швейцарии с середины XX века.

Всего просмотров: 657

Украинка получила престижную швейцарскую научную награду

Профессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Леся Щуцкая стала лауреатом премии Лациса, а премия Марселя Бенуа присуждена биологу Теду Терлингсу.

Всего просмотров: 589

В Швейцарии появятся летающие такси?

 Ориентированный сегодня на самых обеспеченных путешественников, со временем этот новый вид мобильности должен стать доступен для всех.

Всего просмотров: 543
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?

 Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.

Всего просмотров: 3,353

Швейцария поможет Украине восстанавливать школы

Благодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.

Всего просмотров: 1,897

Украинка получила престижную швейцарскую научную награду

Профессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Леся Щуцкая стала лауреатом премии Лациса, а премия Марселя Бенуа присуждена биологу Теду Терлингсу.

Всего просмотров: 589
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top