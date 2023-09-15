Грязные русские деньги? |L’argent russe, est-il sale ?

Вчера газета Tribune de Genève опубликовала сразу два материала за подписями журналистов-расследователей Кристиана Бронниманна, Бернхарда Оденхаля и Оливера Зильмана. Оба касаются животрепещущей темы: действительно ли, как уверяет Государственный секретариат по экономике (SECO), Швейцария пунктуально выполняет взятые на себя обязательства по применению санкций против российских граждан и компаний, или кому-то удается найти лазейку.