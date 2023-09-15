Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 15.09.2023.
Швейцарские журналисты продолжают бдительно следить за попытками обхода санкций в отношении российских граждан, используя для этого различные источники, включая утечки информации в даркнет.|
Les journalistes suisses continuent à surveiller des tentatives de contourner des sanctions contre les ressortissants russes y compris grâce aux fuites des informations qui finissent sur le darknet.
Вчера газета Tribune de Genève опубликовала сразу два материала за подписями журналистов-расследователей Кристиана Бронниманна, Бернхарда Оденхаля и Оливера Зильмана. Оба касаются животрепещущей темы: действительно ли, как уверяет Государственный секретариат по экономике (SECO), Швейцария пунктуально выполняет взятые на себя обязательства по применению санкций против российских граждан и компаний, или кому-то удается найти лазейку.
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