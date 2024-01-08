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вторник, 9 января 2024 года   

Финансовые прогнозы на 2024 год |Prévisions financières pour 2024

Автор: , Берн, .

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Теме инвестиций и состоянию мировой экономики был посвящен круглый стол, организованный журналом Le Temps.

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Le thème de l’investissement et de l’état de l’économie mondiale ont été abordés lors d’une table ronde organisée par Le Temps.

К участию в дискуссии были приглашены четыре специалиста по инвестициям – финансовый стратег Водуазского кантонального банка Себастьен Гигер, руководитель отдела инвестиционной стратегии и устойчивого развития Indosuez Wealth Management Николя Мужо, руководитель отдела инвестиций и управляющий фондом Bruellan Флориан Марини, а также руководитель отдела макроэкономических исследований Pictet Wealth Management Александр Тавацци.

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инвестиции
швейцарская экономика
министр финансов Швейцарии
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