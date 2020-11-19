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четверг, 19 ноября 2020 года   

Цюрих – самый дорогой город мира|Zurich est la ville la plus chère au monde

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих-Женева, 19. 11. 2020. Просмотров: 333

Не все могут позволить себе жить в городе на Лиммате © Sonyuser/pixabay.com

В рейтинге самых дорогих городов мира, опубликованном журналом The Economist, Цюрих и Женева заняли соответственно первое и седьмое места. Как пандемия Covid-19 влияет на цены и чего ждать в будущем?|
Dans le classement des villes les plus chères du monde, publié par The Economist, Zurich et Genève ont respectivement occupé la première et la septième place. Comment la pandémie de Covid-19 affecte-t-elle les prix et à quoi s'attendre dans l'avenir?

Первую строчку в рейтинге «Worldwide Cost of Living 2020» (англ.: Стоимость жизни в мире в 2020 году) город на Лиммате делит с Парижем и Гонконгом. Цюрих и Париж вытеснили Сингапур и Осаку, которым в этом году достались четвертое и пятое места соответственно. Также в первую десятку вошли Тель-Авив, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес. Добавим, что Цюрих и Париж поднялись на четыре позиции по сравнению с рейтингом прошлого года.

Города Северной и Южной Америки, Африки и Восточной Европы стали менее дорогими по сравнению с 2019 годом, а вот города Западной Европы подорожали, что частично объясняется ростом местных валют по отношению к доллару США. Из десяти категорий товаров и услуг, проанализированных авторами отчета, больше всего подорожали табачные изделия, развлечения и бытовая электроника, зато цены на одежду заметно снизились. В целом во время действия ограничений в разных странах меньше всего изменилась стоимость товаров первой необходимости, при этом многие семьи приобрели дополнительную кухонную утварь, чтобы быстрее и больше готовить дома. Пандемия почти не повлияла на покупательную способность людей с высокими доходами, хотя они и стали тратить меньше. Цены на дорогие товары изменились мало, поскольку на них все равно находятся покупатели; проблемы с поставками разных изделий сказались на их стоимости не лучшим образом: например, цены на персональные компьютеры выросли в Осаке, Тегеране, Найроби, Вене, Лос-Анджелесе, Хьюстоне и Барселоне.

Пандемия существенно повлияла на стоимость жизни в городах мира: например, из Сингапура уехало множество экспатов, спрос на товары и услуги упал, что привело к снижению цен. Подобная картина наблюдается в Осаке, где, кроме того, местные власти выделяют дотации на обслуживание общественного транспорта. Больше всего цены упали в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, что связано со снижением курса валюты и ростом бедности.

Самый большой скачок в рейтинге совершил Тегеран, поднявшись на 27 пунктов - до 79 места. Такие изменения связаны с санкциями США, прекратившими экспорт разных товаров, цены на которые быстро выросли. Любопытно, что Рейкьявик тоже переместился на 27 пунктов, только в противоположную сторону, опустившись до 56 строчки. Стоимость жизни снизилась также в Москве (106-е место) и Киеве (101), которые спустились на 20 и 15 позиций соответственно.

При сравнении средних цен на буханку хлеба весом 1 кг в десяти самых дорогих городах мира были получены интересные результаты. В Гонконге стоимость в 2015-м году составляла 4,36 доллара США, в 2019-м – 3,6, а в этом году выросла до 3,82, в Париже в те же годы хлеб стоил 7,42, 5,2 и 6,1, в Цюрихе – 5,85, 4,69 и 5,03, в Женеве – 7,02, 5,62 и 6,05.

Изменение цен в 2021-м будет во многом зависеть от течения пандемии, однако в целом эксперты ожидают сохранения сегодняшних тенденций. Мировая экономика вернется к докризисным показателям, вероятнее всего, после 2022 года, поэтому многие потребители будут стараться тратить деньги только на самые необходимые товары и более быстрое интернет-соединение.

 

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