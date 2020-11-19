Первую строчку в рейтинге «Worldwide Cost of Living 2020» (англ.: Стоимость жизни в мире в 2020 году) город на Лиммате делит с Парижем и Гонконгом. Цюрих и Париж вытеснили Сингапур и Осаку, которым в этом году достались четвертое и пятое места соответственно. Также в первую десятку вошли Тель-Авив, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес. Добавим, что Цюрих и Париж поднялись на четыре позиции по сравнению с рейтингом прошлого года.

Города Северной и Южной Америки, Африки и Восточной Европы стали менее дорогими по сравнению с 2019 годом, а вот города Западной Европы подорожали, что частично объясняется ростом местных валют по отношению к доллару США. Из десяти категорий товаров и услуг, проанализированных авторами отчета, больше всего подорожали табачные изделия, развлечения и бытовая электроника, зато цены на одежду заметно снизились. В целом во время действия ограничений в разных странах меньше всего изменилась стоимость товаров первой необходимости, при этом многие семьи приобрели дополнительную кухонную утварь, чтобы быстрее и больше готовить дома. Пандемия почти не повлияла на покупательную способность людей с высокими доходами, хотя они и стали тратить меньше. Цены на дорогие товары изменились мало, поскольку на них все равно находятся покупатели; проблемы с поставками разных изделий сказались на их стоимости не лучшим образом: например, цены на персональные компьютеры выросли в Осаке, Тегеране, Найроби, Вене, Лос-Анджелесе, Хьюстоне и Барселоне.

Пандемия существенно повлияла на стоимость жизни в городах мира: например, из Сингапура уехало множество экспатов, спрос на товары и услуги упал, что привело к снижению цен. Подобная картина наблюдается в Осаке, где, кроме того, местные власти выделяют дотации на обслуживание общественного транспорта. Больше всего цены упали в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, что связано со снижением курса валюты и ростом бедности.

Самый большой скачок в рейтинге совершил Тегеран, поднявшись на 27 пунктов - до 79 места. Такие изменения связаны с санкциями США, прекратившими экспорт разных товаров, цены на которые быстро выросли. Любопытно, что Рейкьявик тоже переместился на 27 пунктов, только в противоположную сторону, опустившись до 56 строчки. Стоимость жизни снизилась также в Москве (106-е место) и Киеве (101), которые спустились на 20 и 15 позиций соответственно.

При сравнении средних цен на буханку хлеба весом 1 кг в десяти самых дорогих городах мира были получены интересные результаты. В Гонконге стоимость в 2015-м году составляла 4,36 доллара США, в 2019-м – 3,6, а в этом году выросла до 3,82, в Париже в те же годы хлеб стоил 7,42, 5,2 и 6,1, в Цюрихе – 5,85, 4,69 и 5,03, в Женеве – 7,02, 5,62 и 6,05.

Изменение цен в 2021-м будет во многом зависеть от течения пандемии, однако в целом эксперты ожидают сохранения сегодняшних тенденций. Мировая экономика вернется к докризисным показателям, вероятнее всего, после 2022 года, поэтому многие потребители будут стараться тратить деньги только на самые необходимые товары и более быстрое интернет-соединение.